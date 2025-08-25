#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οδηγίες από ΑΑΔΕ για το νέο Τελωνείο Πειραιά

Το νέο, ενισχυμένο 1ο Τελωνείο Πειραιά αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για όλες τις εμπορευματικές ροές και διαδικασίες, πλην του τελωνισμού μεταχειρισμένων ενωσιακών οχημάτων.

Οδηγίες από ΑΑΔΕ για το νέο Τελωνείο Πειραιά

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 10:06

Οδηγίες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του νέου ενοποιημένου Τελωνείου Πειραιά (από 8/9) για την προετοιμασία της εμπορευματικής κοινότητας και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των τελωνειακών διαδικασιών, παρέχονται με την εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Ε.2065/2025).

Ειδικότερα:

• Το νέο, ενισχυμένο 1ο Τελωνείο Πειραιά (Α’ τάξεως, κωδ. GR004001) αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για όλες τις εμπορευματικές ροές και διαδικασίες, πλην του τελωνισμού μεταχειρισμένων ενωσιακών οχημάτων. Η χωρική του αρμοδιότητα καλύπτει όλες τις μονάδες που ενοποιούνται (1ο, 2ο και 3ο Τελωνείο Πειραιά), καθώς και τον Τελωνειακό Ελεγκτικό Σταθμό Πόρου.

• Το ωράριο λειτουργίας του νέου τελωνείου ορίζεται ως εξής:

  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 7:30 – 21:00
  • Σάββατο: 7:30 – 13:00
  • Οι αίθουσες επιβατών θα λειτουργούν 6:00 – 22:00, με δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης σε έκτακτες περιπτώσεις.

• Οι εμπορευματικές κινήσεις κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκτός ωραρίου, θα πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικής αίτησης και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα του απαιτούμενου προσωπικού.

• Οι υφιστάμενοι χώροι φυσικού ελέγχου και τελωνειακής επιτήρησης για εμπορεύματα, μεταφορικά μέσα και αποσκευές επιβατών θα συνεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς κάποια επιχειρησιακή μεταβολή.

Η ενοποίηση των τελωνείων αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα της ΑΑΔΕ προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς τελωνειακού περιβάλλοντος στη χώρα μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του εμπορίου και της εθνικής οικονομίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνάντηση Καφούνη-Πιτσιλή για τελωνεία και τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις

«Βροχή» οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Νέα πρόστιμα και λουκέτα από ΑΑΔΕ σε τουριστικούς προορισμούς

Ο νέος «χάρτης» των προστίμων που επιβάλλει η Εφορία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο