Πρόσκληση ΕΛΣΤΑΤ για συμμετοχή στις διενεργούμενες έρευνες

Η ΕΛΣΤΑΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) περιόδου Σεπτεμβρίου 2025 – Απριλίου 2026. Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αίτηση αποτελεί παράλληλα υπεύθυνη δήλωση για όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνεται από την 12η ώρα της 29ης Αυγούστου μέχρι και την 24η ώρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2025 στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: Αιτήσεις Ιδιωτών Συνεργατών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Μητρώο ΙΣ έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή έχουν πιστοποιητικό Ελληνομάθειας αντίστοιχου επιπέδου (B2), ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Ειδικά για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γεωργική Έρευνα (ΕΓΕ) δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασοπόνοι/Δασολόγοι και Κτηνίατροι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και κατευθύνσεων, πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Σχολών Τεχνολογίας, Γεωπονίας, ΑΤΕΙ Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας, Διαχείρισης Δασικού περιβάλλοντος (περιλαμβάνονται και συναφείς Μεταπτυχιακοί ή/και Διδακτορικοί τίτλοι με αντικείμενο σχετικό με τη Γεωπονική, Δασοπονική και Κτηνιατρική Επιστήμη), ηλικίας 22-67 ετών και γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο ΙΣ:

α. οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και υπάλληλοι γενικά δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στο στρατό,

β. όσοι έχουν αποκλειστεί από το επόμενο Μητρώο ΙΣ (βλ. Τμήμα ΙΒ.1. περιπτώσεις γ & δ) κατά τη συνεργασία τους με την ΕΛΣΤΑΤ στο Μητρώο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 και όσοι έχουν αποκλειστεί από τη δυνατότητα συμμετοχής σε οποιοδήποτε Μητρώο ΙΣ (βλ. Τμήμα ΙΒ.2)

Επισημάνσεις

1. Άνεργοι: Η ένταξη στο Μητρώο ΙΣ είναι πιθανό να επιφέρει αλλαγές στο καθεστώς εγγεγραμμένης ανεργίας ή σε επιδόματα και ωφελήματα που προκύπτουν από αυτό. Πρέπει για τον λόγο αυτό άνεργοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο να αναζητήσουν πριν την υποβολή της αίτησής τους τις σχετικές πληροφορίες από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην οποία υπάγονται.

2. Συνταξιούχοι: Η ένταξη στο Μητρώο ΙΣ είναι πιθανό να επιφέρει αλλαγές στις συντάξεις. Πρέπει για τον λόγο αυτό συνταξιούχοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο να αναζητήσουν πριν την υποβολή της αίτησής τους τις σχετικές πληροφορίες από τον αρμόδιο φορέα ασφάλισής τους και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που ο φορέας τους θα υποδείξει.

3. Δημόσιοι Υπάλληλοι: ΙΣ που κατά τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου στο οποίο έχει ενταχθεί αποκτά ιδιότητα υπαλλήλου δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων δημόσιων οργανισμών, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την ΕΛΣΤΑΤ για να πραγματοποιηθεί η διαγραφή του από το Μητρώο, η αντικατάστασή του από τον επόμενο υποψήφιο και η λύση τυχόν σύμβασης που έχει υπογράψει.

4. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών/tablet για δικαίωμα συμμετοχής σε έρευνες και για επιπλέον μοριοδότηση αποτελούν η καλή γνώση χειρισμού λογισμικών εφαρμογών γραφείου (ενδεικτικά Microsoft Office, OpenOffice κλπ.), η δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και η ευχέρεια χειρισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έργο των Ιδιωτών Συνεργατών

Οι ΙΣ αναλαμβάνουν το έργο της συλλογής στοιχείων στατιστικών ερευνών. Ειδικότερα, το έργο των ΙΣ περιλαμβάνει τη για λογαριασμό της ΕΛΣΤΑΤ έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τη συλλογή διοικητικών δεδομένων, την παράδοσή τους στην ΕΛΣΤΑΤ και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδομένων όπου απαιτείται, στους χρόνους που η ΕΛΣΤΑΤ θέτει και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της.

Τα στοιχεία συλλέγονται σε καθορισμένους από τους ΙΣ χρόνους, κατά κύριο λόγο με προσωπικές συνεντεύξεις στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, και καταχωρούνται σε ερωτηματολόγια. Ειδικότερα, το έργο των ΙΣ που θα απασχοληθούν με την Ετήσια Γεωργική Έρευνα (ΕΓΕ) περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στοιχείων της έρευνας.

Η συλλογή γίνεται από διοικητικές πηγές (Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νσεις Αλιείας, Δ/νσεις Κτηνιατρικής, Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων κ.λπ.), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη πηγή που διαθέτει σχετικά στοιχεία, με επιτόπιες επισκέψεις και με τη συμπλήρωση βοηθητικών ερωτηματολογίων (σε αρχεία excel). Πολλές φορές, είναι απαραίτητες οι επισκέψεις για προσωπική συνέντευξη σε παραγωγούς γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι ΙΣ δεν αποτελούν εργαζόμενους της ΕΛΣΤΑΤ. Συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου, για την ολοκλήρωση του οποίου δεσμεύονται (άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, ΦΕΚ 2390 Β), και η σχέση τους με την ΕΛΣΤΑΤ δεν αποτελεί σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως προκύπτει και από την υπ’ αριθ. 5950/01.04.2025 βεβαίωση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα/ωφέλημα που θα προέκυπτε από μια τέτοια σχέση εργασίας.

Υποχρεώσεις των Ιδιωτών Συνεργατών

Οι ΙΣ πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σωματικές και πνευματικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου τους, δηλαδή να μπορούν να διεκπεραιώσουν πολλαπλές μετακινήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να πραγματοποιούν προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών. Πρέπει να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, επικοινωνιακές ικανότητες και κατά την εκτέλεση του έργου τους να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και ευγενική συμπεριφορά.

Οι ΙΣ πριν αναλάβουν τις μονάδες έρευνας για την οποία επελέγησαν, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το σχετικό με την έρευνα εκπαιδευτικό μη αμειβόμενο σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ για την Αττική και στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (στον σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/statistical-interviewers ), η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις, καθώς και οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο ή την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών, κατά προτίμηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] στα τηλέφωνα 213 135 3035 ή 3068 ή 3050 ή 2182 ή 2192 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).