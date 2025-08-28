Παύλος Μαρινάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ

Έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο κοστολόγησης της πρότασής του για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Απευθυνθήκαμε στο ΓΛΚ και στο ΥΠΟΙΚ για το δημοσιονομικό κόστος. Η μεθοδολογία που υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να υπολογίζουν τη σχετική δαπάνη είναι το μεικτό κόστος και όχι το καθαρό, στο οποίο αναφέρεται ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό δεν έχει βγει από την κυβέρνηση, αλλά ισχύει από το 2016 και ισχύει και για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η Ευρώπη μάς λέει ότι ‘αν θέλετε να πάρετε ένα μέτρο, δεν πρέπει να ξεπεράσετε μια οροφή δαπανών’ και το κόστος αυτού υπολογίζεται με το μεικτό μισθολογικό κόστος. Ο 13ος μισθός είναι κάτι λιγότερο από 1,4 δισ… Το ΠΑΣΟΚ τόσες μέρες δεν μας έχει πει αν αυξήσαμε κάποιο φόρο, έχουμε τα έσοδα χωρίς να αυξήσουμε φόρους…

Στην Ελλάδα ευτυχώς συζητάμε για το πώς θα δώσουμε στους πολίτες περισσότερα λεφτά, δείτε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, για παράδειγμα στη Γαλλία. Η ελληνική οικονομία παράγει αυτά τα πλεονάσματα για να ανακουφίζει τους πολίτες».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει μειώσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους, είναι λογικό να ζητά ο κόσμος ακόμα περισσότερες μειώσεις φόρων. Να αναμένουμε φοροελαφρύνσεις στην προσεχή ΔΕΘ. Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά, οι πιο ασφαλείς μειώσεις φόρων είναι των άμεσων φόρων».

Για δημοσιεύματα που επιτίθενται στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «ανατριχιαστικά χυδαίους τίτλους. Έχουμε κατοχυρώσει μια πολύ καλύτερη στην ελευθερία του λόγου και τη λειτουργία των ΜΜΕ. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί ξεφεύγουν από τα όρια, είναι ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι τίτλοι».

Σχετικά με τον θάνατο γυναίκας στην Αίγινα, επειδή δεν πήγε ποτέ το ασθενοφόρο, υπογράμμισε: «Προφανώς υπάρχουν κενά ακόμα στο ΕΣΥ, το οποίο πάντως έχει βελτιωθεί σε σχέση με το 2019. Δυστυχώς υπάρχει από την Ευρώπη ο κανόνας μία πρόσληψη για μία αποχώρηση, είναι ο περιορισμός που έχει η κυβέρνηση από την Ευρώπη. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες αυτονοήτως».

Για την αναγνώριση από τον Μπ. Νετανιάχου της γενοκτονίας των Ποντίων, σε δήλωσή του, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Μόνο θετικά μπορεί να δει κανείς από οποιοδήποτε κράτος την αναγνώριση τη Γενοκτονίας των Ποντίων, δεν είναι επίσημο, είναι διατύπωση που έχει την αξία της. Η εξωτερική πολιτική έχει ως γνώμονα το γεγονός ότι όταν ασκείς εξωτερική πολιτική, ασκείς εθνική πολιτική και υπαγορεύεται μόνο από το εθνικό συμφέρον».