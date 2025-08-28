Πιερρακάκης: Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου με τη Θεσσαλονίκη πρωταγωνίστρια

Για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που ήδη συντελείται αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο πάνελ με θέμα «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο πλαίσιο παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μια αλλαγή που, όπως τόνισε. θέλει τη Θεσσαλονίκη «να αλλάζει και να πρωταγωνιστεί».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε ένα μικρό απολογισμό για τα έργα που έχουν γίνει και βρίσκονται εν εξελίξει και αλλάζουν ριζικά το προφίλ της πόλης.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

«Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι,

Υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο τείνει να γίνει κλασικό, που λέγεται «Ατομικές συνήθειες». Και το βιβλίο αυτό λέει ότι κάνοντας μια μικρή αλλαγή κάθε μέρα, στο τέλος μιας περιόδου αθροίζεται ή, για την ακρίβεια, ενίοτε πολλαπλασιάζεται η μία αλλαγή με την άλλη και κατακτάς κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Και αν δει κανείς την πορεία της ελληνικής οικονομίας από το 2019 μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσει ότι αυτή η ποιοτική αλλαγή, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, έχει συντελεστεί.

Είτε μιλάμε για το χρέος, που πέφτει χρόνο με τον χρόνο, στην πιο ραγδαία αποκλιμάκωση που έχει δει κανείς.

Είτε δει κάποιος ότι πλέον η Ελλάδα είναι μια χώρα που δημιουργεί πλεονάσματα. Και έτσι εμείς, ως κυβέρνηση, δεν κάνουμε αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν· δεν περνάμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά.

Είτε δει τα στοιχεία της ανεργίας: είμαστε κάτω από το 8%, στο 7,9%. Μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Τα στοιχεία της ανάπτυξης: 2,3%.

Αλλά, πέρα από τα νούμερα, πέρα από τους αριθμούς, υπάρχει και μία ποιοτική αντανάκλαση σε όλο αυτό. Διαδεχόμενος τον Κωστή Χατζηδάκη στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όταν συμμετείχα στο πρώτο μου Eurogroup και ECOFIN, μπορούσε κανείς να καταλάβει -μπορούσα να καταλάβω- πως η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει αλλάξει.

Και αυτό που βλέπει κανείς, όταν σήμερα το ελληνικό δεκαετές ομόλογο είναι κάτω από το γαλλικό και το ιταλικό, λόγω της πολιτικής σταθερότητας της χώρας και λόγω των αποφάσεων αυτής της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, είναι την αντανάκλασή του στη διεθνή ισχύ της χώρας.

Τώρα, από εκεί και πέρα, κανένας από εμάς -με πρώτο τον πρωθυπουργό και όλους εμάς- δεν πρόκειται να ισχυριστεί ότι όλα τα προβλήματα είναι λυμένα. Σε καμία των περιπτώσεων. Υπάρχουν στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν. Πολίτες που πρέπει να στηριχθούν. Αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Θα ακούσουμε τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ σε λίγες ημέρες να ανακοινώνει πολλές από αυτές τις αλλαγές.

Αλλά, αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, η Ελλάδα τι έπρεπε να κάνει; Και τι λέγαμε όταν έμπαινε στην κρίση; Ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο. Κι έτσι, πλέον, οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με πριν από την κρίση· είμαστε στο 42% του ΑΕΠ, αλλά ακόμη κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε σε μια διαδρομή. Και οι επενδύσεις προς ΑΕΠ, όταν αναλαμβάναμε το 2019, ήταν 11%, ενώ σήμερα είναι 15,3%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 21%.

Άρα, είμαστε σε μια πορεία αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας, με τη Θεσσαλονίκη -όπως λέει και η εικόνα πίσω μου- «να αλλάζει, να πρωταγωνιστεί» και, μέσα από τα έργα τα οποία ανέφερε ο Θανάσης Κοντογιώργης στην αρχή, να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη ποιοτική αλλαγή.

Είτε μέσα από τεχνολογικές επενδύσεις -Pfizer Digital & Global Hub, ο ρόλος του Thess Intec-, είτε μέσα από τα δικά μας προγράμματα, τα οποία στηρίζουμε με έργα υποδομών -θα τα αναφέρει αναλυτικά ο Χρίστος Δήμας: το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το Fly Over-, είτε μέσα από όσα χρηματοδοτούμε με τις αυξήσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε μέσα από τα πάνω από πέντε δισεκατομμύρια που δίνουμε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027· γενικώς μέσα από μια σειρά αλλαγών.

Κι εγώ απλώς θα αναφέρω μία που χειριστήκαμε ως υπουργείο Οικονομικών το τελευταίο διάστημα: την επιλογή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης να χωροθετήσει το Διεθνές Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας εδώ, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα καλύπτει τη Βόρεια Αφρική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Πράγμα το οποίο αντανακλά τον ρόλο που η πόλη μπορεί να παίξει όχι μόνο περιφερειακά, αλλά -όπως λέει ο τίτλος της έκθεσης- διεθνώς.

Όλες αυτές οι αλλαγές έρχονται η μία μετά την άλλη, σωρεύονται, αθροίζονται, πολλαπλασιάζονται και είναι κομμάτι μιας ευρύτερης αλλαγής. Ξέρουμε ποιος είναι ο βορράς στην πυξίδα μας: είναι η πραγματική σύγκλιση. Και κλείνω με αυτό.

Δεν θα πω όσα θα αναφέρει ο πρωθυπουργός την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ, αλλά -αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα teaser- αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά από πού ερχόμαστε, πού είμαστε και πού πρέπει να πάμε τη χώρα. Ο στόχος είναι η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη.

Και ο στόχος είναι να απελευθερώσουμε το δυναμικό της χώρας μας και αυτής εδώ της πόλης, αυτού εδώ του τόπου, που πραγματικά μπορεί να είναι σπουδαίο. Και γίνεται με πολλή δουλειά και με λίγα λόγια· με πολλές αλλαγές, μία-μία, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, όπως αυτές που έχουν γίνει από το 2019 και μετά.

Και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι σε οποιαδήποτε κριτική: δουλειά και διαρκώς μπροστά».