Εργασιακό νομοσχέδιο: Πέντε «όπλα» κατά της γραφειοκρατίας

Τη μείωση της γραφειοκρατίας, με αιχμή αλλά και βασική προϋπόθεση την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη ΙΙ, έχουν ως στόχο 5 δράσεις που προωθεί το υπουργείο Εργασίας, μέσω του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Έτσι, για παράδειγμα, προβλέπεται η δημιουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ergani», που θα είναι διαθέσιμη δωρεάν για τους εργοδότες, παράλληλα με την αναβάθμιση του «MyErgani» που ήδη «τρέχει» για τους εργαζόμενους, αλλά και η διαδικασία ψηφιακής αναγγελίας έναρξης της εργασίας, η εφαρμογή της «ταχείας πρόσληψης» καθώς και η κατάργηση μιας σειράς εγγράφων, που πλέον υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι κατά κύριο λόγο η αντιμετώπιση παθογενειών που σχετίζονται με την υπερβολική διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και τη γραφειοκρατία, που συνιστά μείζον πρόβλημα, καθώς επιβαρύνει δυσανάλογα τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις, υπονομεύοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος προστασίας της εργασίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση συνεπειών του εργασιακού νομοσχεδίου, η πληθώρα διοικητικών απαιτήσεων, η επαναλαμβανόμενη υποβολή στοιχείων, οι περίπλοκες διαδικασίες και η έλλειψη ενοποίησης και ψηφιοποίησης των ρυθμίσεων οδηγούν σε αύξηση του κόστους συμμόρφωσης, καθυστερήσεις και συχνά σε ακούσιες παραβάσεις.

Βέβαια, οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων με τη σειρά τους προβάλλουν και για τις συγκεκριμένες διατάξεις ενστάσεις, επισημαίνοντας κυρίως ότι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας δεν είναι κατ’ ανάγκη κατανοητή για το σύνολο των εργαζόμενων, με αποτέλεσμα να μην ενημερώνονται ουσιαστικά, ενώ θέτουν και θέμα ανάγκης για περιορισμό πιθανών δευτερογενών χρήσεων δεδομένων.

Αναλυτικά, οι αλλαγές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο είναι:

1. Αναβάθμιση του MyErgani για τους εργαζόμενους. Ο εργαζόμενος θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της εργασιακής του σχέσης, τα οποία είναι δηλωμένα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Επιπλέον, ο εργαζόμενος δύναται εφόσον εγκαταστήσει, χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση, τη διαθέσιμη ηλεκτρονική εφαρμογή στο κινητό του, να λαμβάνει απευθείας ειδοποιήσεις για κάθε νέα δήλωση που κάνει η επιχείρηση, η οποία τον αφορά. Έτσι, δημιουργείται ένα συγκεντρωτικό ψηφιακό αρχείο για τον εργαζόμενο και εξασφαλίζεται η πλήρης και άμεση ενημέρωσή του για όλες τις πληροφορίες της εργασιακής του σχέσης.

2. Δημιουργία ειδικής εφαρμογής και για τους εργοδότες. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ergani», κάθε εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) του υπουργείου Εργασίας.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη δωρεάν και μπορεί να εγκατασταθεί σε «έξυπνες» κινητές συσκευές. Ο εργοδότης θα συνδέεται σε αυτήν με τους εξατομικευμένους κωδικούς για το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και θα μπορεί να αναρτά, υποβάλλει και τροποποιεί τις δηλώσεις και τα έντυπα που υποβάλλονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Στο υπουργείο Εργασίας εκτιμούν πως με την προτεινόμενη εφαρμογή θα διευκολυνθούν κυρίως επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους χωρίς οργανωμένο λογιστήριο. Επίσης, θα εξυπηρετηθούν και επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός των τυπικών εργάσιμων ημερών και ωρών, αλλά και περιπτώσεις έκτακτων δηλώσεων (π.χ. δήλωση μεταβολής ωραρίου). Παράλληλα, η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, όπως ισχύει σήμερα, θα παραμείνει πλήρως σε εφαρμογή.

3. Ψηφιακή αναγγελία έναρξης εργασίας. Με σκοπό να απλοποιηθεί η διαδικασία αναγγελίας της έναρξης εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καταργείται η υποχρέωση ανάρτησης εκεί των βασικών όρων εργασίας καθώς και της έγγραφης ατομικής σύμβασης εργασίας κατά την πρόσληψη εργαζομένου. Διατηρείται μόνο η υποχρέωση υποβολής της, ήδη υπάρχουσας, «Ψηφιακής Αναγγελίας Έναρξης Εργασίας».

Η συγκεκριμένη ψηφιακή διαδικασία όμως για να ισχύει, πρέπει να έχει γίνει αποδεκτή από τον εργαζόμενο ώστε να αναγγελθεί η έναρξη εργασίας. Η αποδοχή του εργαζομένου μπορεί να γίνεται και μέσω της εφαρμογής «MyErgani», ενώ διατηρείται η δυνατότητα αποδοχής με ηλεκτρονική, ή ιδιόχειρη υπογραφή του εργαζομένου, ιδίως για τις περιπτώσεις εκείνων που δεν έχουν την τεχνολογική εξοικείωση για χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η υποχρέωση συνυπογραφής από τον εργοδότη καταργείται, καθώς έχει ήδη αυθεντικοποιηθεί κατά την είσοδο στο σύστημα με τους εξατομικευμένους κωδικούς του. Η Ψηφιακή Αναγγελία Έναρξης Εργασίας θα περιέχει όλους τους ουσιώδεις όρους εργασίας που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο, ικανοποιώντας την υποχρέωση ενημέρωσής του. Αντιστοίχως, κατά τη μεταβολή των όρων εργασίας, θα απαιτείται μόνο η υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ της Ψηφιακής Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης και η αποδοχή της από τον εργαζόμενο.

4. Ψηφιακή εφαρμογή για «ταχεία πρόσληψη». Η νέα εφαρμογή «Ταχεία Πρόσληψη» θα αφορά προσλήψεις για την κάλυψη επειγουσών αναγκών σε επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων που για ορισμένες ημέρες την εβδομάδα έχουν αυξημένες ανάγκες. Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν γρήγορα και απλά εργαζομένους για έως δύο ημέρες την εβδομάδα.

Η επιχείρηση θα δηλώνει στην ειδική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί τους ουσιώδεις όρους της εργασίας και ο εργαζόμενος θα τους λαμβάνει σε μορφή ειδοποίησης που μπορεί να αποδεχτεί, μέσω της εφαρμογής MyErgani. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται και σε περίπτωση τροποποίησης κάποιου από τους ουσιώδεις όρους.

5. Κατάργηση εγγράφων. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, προβλέπεται η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ των εγγράφων ατομικής σύμβασης εργασίας, τροποποιήσεων της σύμβασης εργασίας καθώς και του ετήσιου πίνακα προσωπικού.