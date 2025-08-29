Κικίλιας: Νέες εκπτώσεις και δωρεάν μετακινήσεις για νησιώτες στις άγονες γραμμές

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί μειονέκτημα αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη.

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 09:29

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανακοίνωσε νέες παροχές και εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νησιώτες, στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές.

Οι προσφορές περιλαμβάνουν:

  • Δωρεάν μετακινήσεις (με συνοδό και όχημα) για νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς και άτομα με αναπηρία 67% και άνω, δύο φορές τον μήνα.
  • Έκπτωση 50% για τρίτεκνες οικογένειες.
  • Δωρεάν εισιτήρια για αθλητές ερασιτεχνικών σωματείων.
  • Δωρεάν μετακινήσεις για στελέχη του Λιμενικού Σώματος από και προς την υπηρεσία τους.
  • Έκπτωση 50% για συνταξιούχους του ΝΑΤ.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί μειονέκτημα αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη.

