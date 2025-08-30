Γιατί επιμένει στη μείωση άμεσων φόρων η κυβέρνηση

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ που θα πραγματοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία εβδομάδα στο Βελλίδειο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με το οικονομικό επιτελείο και μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει για το 2026.

Όπως έχει διαμηνυθεί, στο επίκεντρο της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη θα βρεθούν τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη και οι βελτίωσή τους, ενώ οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το επόμενο έτος θα κινούνται προς την κατεύθυνση της μείωσης άμεσων φόρων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπεραμύνονται της πολιτικής που εφαρμόζουν από την αρχή της κυβερνητικής θητείας με έμφαση στους άμεσους και όχι στους έμμεσους φόρους, όπως ζητούν εμφατικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Το σίγουρο είναι πως οι όποιες μειώσεις θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και την οικογένεια», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αναφορικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και εξηγούν:

«Όταν υπάρχει η δυνατότητα να μειωθεί ο οποιοσδήποτε άμεσος φόρος και επομένως να υπάρξει μία αύξηση του εισοδήματος του πολίτη, γιατί να γίνεται δύσκολο και περίπλοκο με τη μείωση του έμμεσου φόρου την οποία μπορεί να ενθυλακώσει κάποιος ενδιάμεσος, όπως προτείνει η αντιπολίτευση;»

Στο πρωθυπουργικό περιβάλλον εκτιμούν πως η μείωση της άμεσης φορολογίας είναι απάντηση, μέσω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, και στην πίεση που φέρνει σε κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη η ακρίβεια.

Μάλιστα «πετούν το γάντι» στα κόμματα της μειοψηφίας -και δη στο ΠΑΣΟΚ- «να μας υποδείξει έναν φόρο τον οποίο έχουμε αυξήσει. Δεν έχουμε αυξήσει κανένα φόρο. Τα παραπάνω έσοδα, το μεγάλωμα της πίτας που έχουμε δεν είναι από αύξηση φόρων, αλλά από την αύξηση της απασχόλησης, την ανάπτυξη και από τη φοροδιαφυγή», σημειώνουν.

Και το γεγονός ότι υπάρχουν πλεονάσματα, όπως λένε, επιτρέπει να γίνει ουσιαστική παρέμβαση, προς όφελος των πολιτών, μέχρι το σημείο πάντως που αντέχει η οικονομία και έως εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Πολύτεκνοι και φοροελαφρύνσεις

Δεδομένου δε ότι το δημογραφικό θεωρείται ίσως το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας, σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη θα σχετίζεται με τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, με προτεραιότητα τους πολύτεκνους και όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Στο τραπέζι βρίσκονται και εξετάζονται μια σειρά μέτρων, όπως η μείωση της φορολογικής κλίμακας που θα εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας, ελαφρύνσεις για τους ενοικιαστές, η μηδενικός ΦΠΑ για τις νεόδμητες οικοδομές το 2026, καθώς και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αύξησης των δικαιούχων ή του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο.

Όσον αφορά το πολιτικό πλαίσιο της ομιλίας του πρωθυπουργού, πρόθεσή του είναι να θέσει τα πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών, με πρώτο την ανάγκη σταθερότητας στη χώρα.

Βαρύτητα στην κυβέρνηση δίνουν και στο ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Δεν είναι τυχαίο ότι, παρά το γεγονός ότι το θέμα δεν βρισκόταν στην ατζέντα της χθεσινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτό. Κατά πληροφορίες, επεσήμανε στους υπουργούς του ότι η έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν συνοδεύεται για πρώτη φορά από μία νέα ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς ενεργές καταλήψεις στα Πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα, ενόψει και της έναρξης των πρωταθλημάτων, «διατηρείται το κεκτημένο της καταπολέμησης της οπαδικής βίας στα γήπεδα, δεδομένου ότι δεν σημειώθηκαν πουθενά επεισόδια».

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, σε αρκετές περιπτώσεις τέτοιες πολιτικές νίκες είτε περνούν απαρατήρητες είτε καταλήγουν να θεωρούνται δεδομένες, παρά το γεγονός ότι ωφελούν το σύνολο των πολιτών. Εκφράζουν πάντως τη βεβαιότητα ότι «σταδιακά υπάρχει μία σιωπηρή αναγνώριση του έργου που παράγεται σε ζητήματα που ταλάνιζαν επί χρόνια την ελληνική κοινωνία».

Την προσεχή εβδομάδα, με φόντο τη ΔΕΘ, κυβερνητικά κλιμάκια θα γυρίσουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 54 κυβερνητικά στελέχη θα επισκεφθούν 16 νομούς, μεταφέροντας το μήνυμα της «Ελλάδας που δεν γυρίζει πίσω» και επικοινωνώντας με τους πολίτες, σε μια δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση.