Νέο νομοσχέδιο με ανατροπές σε Επαγγελματικά Ταμεία-ομαδικά συμβόλαια

Με παγωμένη την αγορά της Επαγγελματικής Ασφάλισης, μια αγορά με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 2,6 δισ. ευρώ, το υπουργείο Εργασίας προωθεί βελτιώσεις στον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε στο τέλος του 2023.

Μεταξύ των αλλαγών που συζητούνται, είναι μια σειρά από διευκολύνσεις στην ανταλλαγή ασφαλισμένων μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και ομαδικών συμβολαίων, αλλά και μέτρα για την ενιαία αντιμετώπιση Επαγγελματικών Ταμείων και Ομαδικών Ασφαλιστήριων Συμβολαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κι ενώ ακόμη το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μεταξύ του υπουργείου Εργασίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και των εμπλεκόμενων φορέων, το μεγαλύτερο «αγκάθι» παραμένει το φορολογικό καθεστώς, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τον προηγούμενο νόμο. Μάλιστα, εκπρόσωποι των ΤΕΑ εκτιμούν ότι εξαιτίας του νέου φορολογικού καθεστώτος, η αγορά των ΤΕΑ έχει «παγώσει».

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ αυξήθηκε κατά 3,8% και διαμορφώθηκε στα 2,639 δισ. ευρώ στο τέλος του β' τριμήνου του 2025, έναντι 2,543 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Στους κύκλους των ΤΕΑ πάντως εκτιμούν πως αν και το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 96 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, θα μπορούσε να είχε αυξηθεί περισσότερο, εάν ο τελευταίος νόμος δεν έβαζε τέλος σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέων Ταμείων.

Την ανάγκη βελτιωτικών παρεμβάσεων έχει παραδεχθεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και ήδη στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης γίνονται συνεχείς συσκέψεις, με στόχο τη θεσμική θωράκιση των ΤΕΑ αλλά και την ισονομία μεταξύ ΤΕΑ και Ομαδικών Συμβολαίων. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραματίζει και η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2025 η Κεντρική Τράπεζα ασκεί αποκλειστικά την εποπτεία των ΤΕΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της πλέον κομβικής παρέμβασης είναι να επέλθει εξίσωση στους όρους λειτουργίας ανάμεσα στα ΤΕΑ και τα Ομαδικά Ασφαλιστήρια, κάτι που δεν προβλέφθηκε με το Νόμο 5078/23.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η δημιουργία ενός νέου προϊόντος Ομαδικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, με αυξημένη θεσμική θωράκιση και κανόνες διαφάνειας, που θα λειτουργεί με όρους αντίστοιχους με αυτούς των ΤΕΑ. Παράλληλα, θα προβλεφθεί η δυνατότητα φορητότητας μεταξύ ΤΕΑ και Ομαδικών Συμβολαίων, τα οποία άλλωστε θα λειτουργούν με ίδιους κανόνες.

Στο τραπέζι βρίσκονται, χωρίς ακόμη να έχει «κλειδώσει» οποιαδήποτε αλλαγή, παρεμβάσεις στο ισχύον φορολογικό πλαίσιο, τόσο σε σχέση με ειδικές φοροαπαλλαγές στη λειτουργία και διαχείριση των ΤΕΑ όσο και με τους συντελεστές φορολόγησης που προβλέφθηκαν στο τέλος του 2023, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης για τις παροχές που καταβάλλονται από τα ΤΕΑ (έως 20% για εφάπαξ, έως 10% για σύνταξη).

Επίσης, συζητείται η σύσταση ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης, η σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Ασφάλισης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του 2ου Πυλώνα και της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και η δημιουργία μιας Πλατφόρμας Συνταξιοδοτικών Πληροφοριών που θα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν (και να συγκρίνουν) ανά πάσα στιγμή τις συνταξιοδοτικές προσδοκίες τους από το σύνολο των πυλώνων που έχουν ενταχθεί.

Να σημειωθεί ότι η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στα 2,639 δισ. ευρώ. Οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων σημείωσαν αύξηση κατά 25 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025, και διαμορφώθηκαν στα 103 εκατ. ευρώ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1,164 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου -εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εξωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές πωλήσεις ομολόγων του εσωτερικού-, η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 902 εκατ. ευρώ στο τέλος του β' τριμήνου του 2025, έναντι 843 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και, τέλος, η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας παρέμεινε αμετάβλητη στα 423 εκατ. ευρώ.