Ασφαλιστικό: «Μαξιλάρι» €800 εκατ. από την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Σημαντική δημοσιονομική ανάσα για το ασφαλιστικό σύστημα δημιούργησε το 2025 η αύξηση και η καλύτερη καταγραφή των υπερωριών μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, σχηματίζοντας «μαξιλάρι» ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 2,2 εκατομμύρια ώρες σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που ενισχύει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και επιστρέφει στους πολίτες μέσω της μείωσης της φορολογίας.

Αναλυτικά, μιλώντας χθες στη Βουλή επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, η υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι η θετική εξέλιξη επιστρέφει στους πολίτες μέσω της μείωσης της φορολογίας.

Όσο για τη νέα χρονιά, βάσει των προβλέψεων που περιλαμβάνονται στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό, το συνολικό πλεόνασμα των ασφαλιστικών ταμείων θα είναι αυξημένο σε σχέση με φέτος κατά 433 εκατ. ευρώ.

Ειδικά τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ έναντι του 2025. Αποτέλεσμα το οποίο αποδίδεται στη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, στην περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, που συνεπάγεται αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, αλλά και στα μέτρα ενίσχυσης των μηχανισμών εποπτείας στην αγορά εργασίας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΑΕΕ) το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, σε συνολικά 75.120 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν 16.049 παραβάσεις (21,36%) με αυτές για την κακή χρήση ή την απουσία χρήσης ψηφιακής κάρτας να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΑΑΕΕ, στο 11μηνο του 2025, οι παραβάσεις στη χρήση της ψηφιακής κάρτας ανήλθαν σε 2.692, ακολουθούμενες από τους πίνακες προσωπικού με 2.198 παραβάσεις, που πάλι αναδεικνύουν το ευρύτερο πρόβλημα της καταγραφής του ωραρίου εργασίας και ειδικά των υπερωριών και της υπερεργασίας.

Ανάλογη είναι και η εικόνα του Νοεμβρίου. Σε σύνολο 6.896 ελέγχων, προέκυψαν 1.428 παραβάσεις (ποσοστό 20,7%). Από αυτές, οι 364 αφορούσαν τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας.

Να σημειωθεί ότι από τις αρχές Νοεμβρίου, στη διαδικασία χρήσης ψηφιακής κάρτας έχουν προστεθεί το χονδρεμπόριο, η Ενέργεια, η Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών, ο Χρηματοπιστωτικός τομέας και οι Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες στον Τουρισμό, κλάδοι που θα αρχίσουν να «βγάζουν» παραβάσεις και να δέχονται πρόστιμα από τις αρχές του 2026, καθώς όπως ισχύει σε κάθε νεοενταχθέντα κλάδο, υπάρχει το περιθώριο της πιλοτικής εφαρμογής για δύο μήνες.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, «η ψηφιακή κάρτα εργασίας προστατεύει σχεδόν 2 εκατ. εργαζομένους και βοηθά στην καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, με αποτέλεσμα την εκτόξευση της δήλωσης υπερωριών κατά 2,2 εκατομμύρια το 2025 σε σχέση με το 2024».

Αναφερόμενη, δε, στους στόχους του 2026, για τον τομέα της εργασίας, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι πρώτος στόχος είναι η νομοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις στις αρχές του 2026 και ακολουθούν η περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας -ακόμη και κάτω από το 8%- και η περαιτέρω επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, οι στόχοι που έθεσε η κα Κεραμέως περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του ΕΦΚΑ, με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση απονομής συντάξεων, τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και την περαιτέρω μείωση των χρόνων αναμονής για ραντεβού στα ΚΕΠΑ.