Ασφάλιση: Πώς θα βρείτε τα ένσημά σας με λίγα κλικ

Στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού του, μπορεί να έχουν, με ένα κλικ, οι ασφαλισμένοι, ολόκληρο το ασφαλιστικό του προφίλ, καθώς ο ΕΦΚΑ ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία ένα σημαντικό εργαλείο, στον δρόμο προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του, το DASHBOARD-myEFKA.

Η νέα εφαρμογή παρουσιάστηκε χθες από τον Διοικητή του Φορέα Δρ. Αλέξανδρο Bαρβέρη, παρουσία της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία είναι πλέον «ανοικτή» σε όλους τους ασφαλισμένους, που κυριολεκτικά μέσω ενός «κλικ» μπορούν να έχουν συγκεντρωμένες σε ενιαίο περιβάλλον όλες τις βασικές πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης. Τα ένσημά τους, τον ασφαλιστικό τους βίο, τα ενημερωτικά και πιστοποιητικά ασφαλιστικής ικανότητας, τα ραντεβού με τον ΕΦΚΑ, τις αιτήσεις προς αυτόν, τα ειδοποιητήρια για την καταβολή εισφορών ή δόσεων αλλά και άμεση δυνατότητα πληρωμής τους μέσω IRIS, τα ποσοστά αναπηρίας αλλά και τα εκκαθαριστικά συντάξεων, με αναλυτικές πληροφορίες για το τι λαμβάνουν κάθε μήνα οι πάνω από 2,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι.

Το νέο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για τον πολίτη, με στόχο την άμεση, απλοποιημένη και με διαφάνεια εξυπηρέτησή του, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η κ. Κεραμέως, ενώ ο κ. Bαρβέρης, επεσήμανε πως με το DASHBOARD-myEFKA και την εφαρμογή myEFKAmobile, ο e-ΕΦΚΑ περνά σε μια νέα εποχή.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και επιβεβαίωση με One Time Password (OTP), διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδομένων. Ο ενδιαφερόμενος έχει στη διάθεσή του πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού του βίου, των εισφορών, των οφειλών και των αιτήσεών του, ενώ η πλατφόρμα παρέχει και προσωποποιημένες ειδοποιήσεις ή υπενθυμίσεις.

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (μισθωτός, μη μισθωτός, άτομο με αναπηρία ή συνταξιούχος), η αρχική οθόνη παρουσιάζει συγκεντρωμένα και οργανωμένα όλα τα κρίσιμα στοιχεία. Μέσω του dashboard, ο πολίτης μπορεί να ενημερώνει προσωπικά στοιχεία, να βλέπει τα ένσημά του, αν έχουν ψηφιοποιηθεί όλα, ή όχι, να τροποποιεί τραπεζικούς λογαριασμούς, να υποβάλλει αιτήσεις και να παρακολουθεί την πορεία τους.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άμεσης έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την διοίκηση του Φορέα, η νέα πλατφόρμα θα εξελίσσεται και θα συμπληρώνεται καθημερινά, προκειμένου να συμπληρώνει όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης σε ένα σημείο για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα σημαντικά ασφαλιστικά προσωπικά του δεδομένα.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι εύκολη, για τις περισσότερες και τις πλέον συχνές λειτουργίες και συναλλαγές, εφόσον βέβαια υπάρχει η σχετική εξοικείωση και βέβαια τα απαραίτητα εργαλεία, δηλαδή ένας υπολογιστής ή ένα τάμπλετ ή ένα κινητό.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτημάτων αλλά και παρακολούθησή τους. Δίνεται μάλιστα και η δυνατότητα προσωποποιημένων ειδοποιήσεων και υπενθυμίσεων και σταδιακά, η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται με νέες λειτουργικότητες.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού, σε έναν «μακρύ δρόμο» καθώς η διαδρομή θα ολοκληρωθεί όταν ενσωματωθούν όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες και υλοποιηθεί πλήρως η ψηφιοποίηση του συνόλου των ενσήμων, προκειμένου να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις από τους ασφαλισμένους. Παράλληλα, απαιτείται προσοχή, καθώς η είσοδος στην πλατφόρμα προϋποθέτει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Πολλοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την καταχώριση τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα άμεσα.

Ας δούμε αναλυτικά, πως γίνεται:

Αφού ο ασφαλισμένος εισέλθει στο ανανεωμένο πόρταλ του Φορέα, επιλέγει το διακριτό κουμπί που τον ανακατευθύνει στην σελίδα εισόδου του dashboard.

Η αυθεντικοποίηση, η πιστοποίηση δηλαδή ότι πρόκειται για τον ίδιο, πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και επιβεβαίωσης εισόδου με One Time Password. Προσοχή όμως, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), όπως ισχύει σε κάθε ψηφιακή εφαρμογή του δημοσίου. Μάλιστα, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Bαρβέρης, όποιος ασφαλισμένος δυσκολεύεται, μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο ΚΕΠ, προκειμένου να εγγραφεί στο ΕΜΕΠ.

Μέσω των ρυθμίσεων, παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να ρυθμίσουν την επιθυμητή γλώσσα, με επιλογές ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά.

Ανάλογα για το εάν πρόκειται για ασφαλισμένο μισθωτό, μη μισθωτό, άτομο με αναπηρία ή συνταξιούχο, η αρχική οθόνη παρουσιάζει συνοπτικά και οργανωμένα, όλα τα σημαντικά στοιχεία όπως ασφαλιστικός βίος, εισφορές, οφειλές, αιτήματα και συνταξιοδοτικές πληροφορίες.

Ο πολίτης έχει την δυνατότητα να δει και να ενημερώσει όλα τα προσωπικά του στοιχεία με πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων αρχείων και κόμβων, με τους οποίους διαλειτουργεί πλέον ο ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία ταυτότητας αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων (αρχείο ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ), στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας από το ΕΜΕπ και οικογενειακές σχέσεις από το Μητρώο Πολιτών.

Επιπλέον, στη θέση των τραπεζικών συναλλαγών, μπορεί ο ασφαλισμένος να αλλάξει ή να διορθώσει το IBAN και να ορίσει τον πρωτεύον τραπεζικό λογαριασμό του.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει άμεσα την επικαιροποιημένη βεβαίωση απογραφής.

Στην ενότητα Αιτήσεις, προβάλλονται οι αιτήσεις που υποβάλλει ο ασφαλισμένος, αλλά και η εμφάνιση της κατάστασής τους. Ταυτόχρονα, μπορεί να υποβάλλει νέες αιτήσεις για μεταβολή στοιχείων, επιδόματα και παροχές.

Από το κεντρικό μενού, ο χρήστης έχει πρόσβαση στην μηχανογραφημένη ασφαλιστική του ιστορία που προέρχεται από το σύστημα Άτλας, καθώς και ασφαλιστική ιστορία που προέρχεται σε ψηφιοποιημένα αρχεία όταν αυτά είναι διαθέσιμα από τον αντίστοιχο φορέα.

Μετά την είσοδό του, οι ασφαλισμένοι, μεταξύ άλλων έχουν τη δυνατότητα:

Να αποκτούν άμεση πρόσβαση στην πλήρη ασφαλιστική τους ιστορία και σε όλα τα συναφή πιστοποιητικά. Εδώ βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι, υπάρχει περίπτωση κάποια από τα στοιχεία του ασφαλισμένου να βρίσκονται υπό ψηφιοποίηση, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται άμεσα (θα εμφανίζονται σταδιακά). Επίσης, με την ολοκλήρωση δύο σημαντικών παρεμβάσεων, της δημιουργίας του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών, καθώς και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΚΑ, κάθε ασφαλισμένος θα έχει την δυνατότητα να βλέπει εκτός από τα «ένσημά» του ανά μήνα, και τη σύνοψη του ασφαλιστικού του βίου, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή, πόσα χρόνια δουλειάς απαιτούνται προκειμένου να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Μέχρι τότε, θα βλέπει μόνο τον χρόνο που έχει ψηφιοποιηθεί, ανά μήνα ασφάλισης.

Να εκδίδουν και να εκτυπώνουν άμεσα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας.

Να υποβάλλουν αιτήσεις για επιδόματα, παροχές ή τροποποιήσεις στοιχείων μέσω απλουστευμένων διαδικασιών.

Να παρακολουθούν τις εισφορές τους, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να τις εξοφλούν μέσω της πλατφόρμας IRIS.

Να έχουν άμεση πρόσβαση σε ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και σε στοιχεία αναπηρίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Για τους μη μισθωτούς, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των ειδοποιητηρίων των τρεχουσών εισφορών. Επιπρόσθετα, όταν αυτός έχει οφειλές, προσφέρεται η δυνατότητα άμεσης επισκόπησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, με ημερομηνία λήξης καθώς και βεβαιωμένων οφειλών προς το ΚΕΑΟ, με ενσωματωμένη δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS απλοποιώντας σημαντικά την διαδικασία αποπληρωμής των οφειλών.

Η έκδοση πιστοποιητικών και αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας γίνεται μέσα από το κεντρικό μενού, δίνοντας στον πολίτη άμεση πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα.

Για τους δικαιούχους με αναπηρία, η πλατφόρμα εμφανίζει επιπλέον πληροφορίες, όπως το ποσοστό αναπηρίας και την ημερομηνία λήξης της γνωμάτευσης αναπηρίας.

Τέλος, για τους συνταξιούχους, η ανάλυση του ποσού της σύνταξης παρουσιάζεται κεντρικά με την δυνατότητα εκτύπωσης του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος κύριας σύνταξης, προσφέροντας πλήρη εικόνα των παροχών τους.