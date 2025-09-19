Μείωση 1,8% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών της βιομηχανίας τον Ιούλιο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,8% έναντι αύξησης 11,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 9,9%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,0%, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.