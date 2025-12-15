#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Χαμηλό 15 μηνών για τις βιομηχανίες της Κίνας

Η αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Κίνα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2024, με τη μεταποίηση να χάνει δυναμική και τον εξορυκτικό κλάδο να ενισχύεται. Απογοητεύει και το λιανεμπόριο.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 09:16

Η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας αυξήθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, σημειώνοντας ελαφρά επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 4,9% του προηγούμενου μήνα - κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς για 5,0%.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη αύξηση από τον Αύγουστο του 2024, λόγω ηπιότερης ανόδου στη μεταποιητική δραστηριότητα (4,6% έναντι 4,9% τον Οκτώβριο) καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, φυσικού αερίου και ύδατος (4,3% έναντι 5,4%).

Αντίθετα, η παραγωγή στον εξορυκτικό κλάδο επιταχύνθηκε στο 6,3% από 4,5%.

Εντός της μεταποίησης, 30 από τους 41 βασικούς βιομηχανικούς κλάδους κατέγραψαν αύξηση, μεταξύ των οποίων η αυτοκινητοβιομηχανία (11,9%), οι υπολογιστές και οι επικοινωνίες (9,2%), η σιδηροδρομική βιομηχανία και η ναυπηγική (11,9%), η τήξη και έλαση σιδηρούχων μετάλλων (0,9%), μη σιδηρούχων μετάλλων (4,8%), τα χημικά προϊόντα (6,7%), η εξόρυξη και πλύση άνθρακα (7,5%), το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (5,1%), η παραγωγή θερμότητας (4,2%), η κλωστοϋφαντουργία (1,8%) και η βιομηχανία τροφίμων (1,7%).

Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε συνολικά κατά 6,0%. Σε μηνιαία βάση, η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 0,44%.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3% τον περασμένο μήνα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα. Υπολείπονται σημαντικά της μέσης πρόβλεψης του Reuters για αύξηση 2,8% και επιβραδύνθηκαν από την αύξηση 2,9% του προηγούμενου μήνα.

