Χαμηλό 15 μηνών για τις βιομηχανίες της Κίνας

Η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας αυξήθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, σημειώνοντας ελαφρά επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 4,9% του προηγούμενου μήνα - κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς για 5,0%.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη αύξηση από τον Αύγουστο του 2024, λόγω ηπιότερης ανόδου στη μεταποιητική δραστηριότητα (4,6% έναντι 4,9% τον Οκτώβριο) καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, φυσικού αερίου και ύδατος (4,3% έναντι 5,4%).

Αντίθετα, η παραγωγή στον εξορυκτικό κλάδο επιταχύνθηκε στο 6,3% από 4,5%.

Εντός της μεταποίησης, 30 από τους 41 βασικούς βιομηχανικούς κλάδους κατέγραψαν αύξηση, μεταξύ των οποίων η αυτοκινητοβιομηχανία (11,9%), οι υπολογιστές και οι επικοινωνίες (9,2%), η σιδηροδρομική βιομηχανία και η ναυπηγική (11,9%), η τήξη και έλαση σιδηρούχων μετάλλων (0,9%), μη σιδηρούχων μετάλλων (4,8%), τα χημικά προϊόντα (6,7%), η εξόρυξη και πλύση άνθρακα (7,5%), το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (5,1%), η παραγωγή θερμότητας (4,2%), η κλωστοϋφαντουργία (1,8%) και η βιομηχανία τροφίμων (1,7%).

Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε συνολικά κατά 6,0%. Σε μηνιαία βάση, η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 0,44%.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3% τον περασμένο μήνα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα. Υπολείπονται σημαντικά της μέσης πρόβλεψης του Reuters για αύξηση 2,8% και επιβραδύνθηκαν από την αύξηση 2,9% του προηγούμενου μήνα.