Δυναμικό ριμπάουντ για τη βιομηχανία ευρωζώνης

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία δείχνει σημάδια ανάκαμψης, με ενίσχυση της παραγωγής σε βασικούς τομείς και διαφορετικές επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 14:36

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,8% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάιο, από 0,2% τον προηγούμενο μήνα και σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες της αγοράς.

Τα κέρδη ήταν ευρείας βάσης, με πρωταγωνιστές τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά (+2,0%), τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά (+1,2%), την ενέργεια (+1,1%), τα κεφαλαιουχικά αγαθά (+0,5%) και τα ενδιάμεσα αγαθά (+0,3%).

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, η παραγωγή αυξήθηκε στη Γερμανία (+1,4%), την Ιρλανδία (+4,0%), την Ισπανία (+0,9%), την Ολλανδία (+0,3%) και τη Γαλλία (+0,2%), ενώ μειώθηκε στην Ιταλία (-1,0%), το Βέλγιο (-3,4%) και τη Σουηδία (-6,5%).

Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,0% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, επιταχύνοντας από το 1,2% του Σεπτεμβρίου και ξεπερνώντας τις προβλέψεις για 1,9%.

