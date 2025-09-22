Χαμηλές πτήσεις για Ελλάδα στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας

Στην 42η θέση του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας για το 2025 (Global Innovation Index – GII 2025) βρίσκεται η Ελλάδα σε σύνολο 139 χωρών, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Η χώρα μας ανέβηκε τρεις θέσεις σε σχέση με το 2024, όπου βρισκόταν στην 45η θέση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα του Δείκτη GII 2025 η Ελλάδα κατατάσσεται στην 39η θέση ανάμεσα σε 54 χώρες υψηλού εισοδήματος, ενώ καταλαμβάνει την 28η θέση ανάμεσα σε 39 οικονομίες στην Ευρώπη.

Η επίδοση της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες

Όσον αφορά τους επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις στον δείκτη για το προσδόκιμο της σχολικής ζωής (School life expectancy), όπου κατατάσσεται στην πρώτη θέση, αλλά και στον δείκτη εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου επίσης κατέχει την πρώτη θέση.

Επίσης, στα δυνατά σημεία της Ελλάδας συγκαταλέγονται και οι «πιστοποιήσεις ποιότητας (ISO 9001)» όπου καταλαμβάνει την 14η θέση, αλλά και οι «δαπάνες σε λογισμικό», όπου καταλαμβάνει την 15η θέση. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η επίδοση στις «επιστημονικές δημοσιεύσεις», όπου η χώρα μας καταλαμβάνει την 18η θέση.

Από την άλλη, ένα από τα πιο αδύναμα σημεία της χώρας μας φαίνεται πως είναι η μείωση της παρουσίας των νεών ως απόρροια του δημογραφικού προβλήματος, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 130η θέση στον αντίστοιχο δείκτη (Youth demographic dividend).

Μερικά ακόμη πεδία στα οποία η χώρα μας καταγράφει χαμηλές επιδόσεις είναι η «ανάπτυξη clusters (State of cluster development)» όπου καταλαμβάνει την 125η θέση, αλλά και η «συνεργασία πανεπιστημίων –βιομηχανίας», όπου βρίσκεται στην 107η θέση.

Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος κατέκτησε την 25η θέση στον Δείκτη GII 2025, ανεβαίνοντας δύο θέσεις σε σχέση με πέρυσι.

Η διεθνής εικόνα

Ως προς την ευρύτερη εικόνα, η Ελβετία βρέθηκε για ακόμη μια χρονιά στην κορυφή της κατάταξης, μια θέση που σύμφωνα με το Reuters κατέχει από το 2011. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σουηδία και στην τρίτη οι ΗΠΑ. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην 6η θέση του Δείκτη GII 2025, η Φινλανδία στην 7η, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία και η Δανία, στην 8η και 9η θέση αντίστοιχα.

Η Κίνα μπήκε για πρώτη φορά στην δεκάδα, εκτοπίζοντας τη Γερμανία, η οποία έπεσε στην 11η θέση.

Τέλος, ένα ακόμα αξιοσημείωτο στοιχείο που προκύπτει από τα ευρήματα της έκθεσης είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη του R&D μειώθηκε στο 2,9% το 2024, καταγράφοντας επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 4,4% που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος. Εντός της έκθεσης υπογραμμίζεται πως πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης από την περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2010. O Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας προβλέπει περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2,3% το 2025.