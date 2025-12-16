Performance: Πού βλέπει τη δίκαιη αξία της μετοχής η Eurobank Equities

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Εurobank Equities προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 17% ως το 2029, με τα EBITDA να καταγράφουν μέση άνοδο 19% και τα περιθώρια κερδοφορίας να ενισχύονται.

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 11:23

H μετοχή με προβλέψιμη ανάπτυξη κάνει λόγο η Eurobank Equities σε sponsored έκθεσή της για τον τίτλο της Performance Technologies. 

Η χρηματιστηριακή βλέπει την δίκαιη τιμή για τη μετοχή μεταξύ των 8,9 και των 12 ευρώ, με σημαντικά περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπδα τιμών. 

Η Εurobank προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 17% ως το 2029, με τα EBITDA να καταγράφουν μέση άνοδο 19% και τα περιθώρια κερδοφορίας να ενισχύονται. 

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι το ισχυρό ταμείο της εισηγμένης σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για ετήσιες ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των 6 εκατ. ευρώ από το 2026 και μετά, δημιουργούν περιθώρια ανάπτυξης, επιλεκτικών εξαγορών και σταδιακή εξέλιξη των επιστροφών στους μετόχους. 

Για το τελευταίο, η χρηματιστηριακή προβλέπει αποπληρωμή περίπου στο 25% για την περίοδο 2025 - 8, από 20% περίπου την περίοδο 2021 - 24. 

