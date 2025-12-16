Ακριβότερα smartphones το 2026 λόγω έλλειψης τσιπ

Η έλλειψη τσιπ μνήμης που τροφοδοτείται από τους παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιθανό να προκαλέσει αύξηση των τιμών των smartphone το 2026 και πτώση των αποστολών, ανέφερε η Counterpoint Research σε σημείωμα την Τρίτη.

Οπως μεταδίδει το CNBC, οι αποστολές smartphone ενδέχεται να μειωθούν κατά 2,1% το 2026, σύμφωνα με την Counterpoint, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη για σταθερή έως θετική ανάπτυξη.

Οι αποστολές δεν ισοδυναμούν με πωλήσεις, αλλά αποτελούν μέτρο της ζήτησης, καθώς παρακολουθούν τον αριθμό των συσκευών που αποστέλλονται σε κανάλια πώλησης, όπως καταστήματα.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης των smartphone ενδέχεται να αυξηθεί κατά 6,9% σε ετήσια βάση το 2026, σύμφωνα με την Counterpoint, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη για αύξηση 3,6%.

Αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένες ελλείψεις τσιπ και σε εμπόδια στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, τα οποία ωθούν προς τα πάνω τις τιμές των εξαρτημάτων.

Η τεχνητή νοημοσύνη «στραγγίζει» τη μνήμη της αγοράς

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αυξήσει τη ζήτηση για συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από την Nvidia, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιεί εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί από την SK Hynix και τη Samsung - τους δύο μεγαλύτερους προμηθευτές των λεγόμενων τσιπ μνήμης.

Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο εξάρτημα που ονομάζεται δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης ή DRAM, το οποίο χρησιμοποιείται στα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, είναι επίσης κρίσιμο για τα smartphone. Οι τιμές της DRAM έχουν αυξηθεί φέτος, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.

Για τα smartphone χαμηλής κατηγορίας με τιμή κάτω των 200 δολαρίων, το κόστος των υλικών έχει αυξηθεί κατά 20% έως 30% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την Counterpoint. Το κόστος των υλικών είναι το κόστος παραγωγής ενός smartphone.