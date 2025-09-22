Εγκρίθηκε η αναλογιστική μελέτη του 2023 στο ΤΕΑΥΦΕ

Σημαντική εξέλιξη για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ), είναι η έγκριση από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή της αναλογιστικής μελέτης του 2023. Γεγονός που καθιστά το Ταμείο το μοναδικό σήμερα Επαγγελματικό Ταμείο -από τα συνολικά 4 Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης που δημιουργήθηκαν το 2013- με εγκεκριμένη μελέτη για το έτος 2023.

Ο πρόεδρος του Ταμείου κ. Ελευθέριος Ντούμας δήλωσε ότι " Το γεγονός ότι αναλογιστικές μελέτες πέντε ετών, εγκρίθηκαν στον πρώτο σχεδόν χρόνο λειτουργίας του νέου διοικητικού συμβουλίου, αποδεικνύει την δέσμευση όλων μας να λειτουργούμε με ξεκάθαρη στόχευση, αποτελεσματικά και με γνώμονα το καλύτερο αύριο των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Ταμείου. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει και η αποφυγή των προβλεπόμενων μειώσεων με βάση την Ιδρυτική Αναλογιστική Μελέτη για τα έτη 2021 και 2022. Βεβαίως θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω την καθοριστική και ουσιαστική υποστήριξη που είχαμε από την πρόεδρο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής κα Μαριάννα Παπαμιχαήλ και τον Αναλογιστή της Αρχής κ. Ευάγγελο Αλεξόπουλο, οι οποίοι κατάφεραν σε συνεργασία με τον Αναλογιστή του Ταμείου μας, κ. Σταύρο Αξιώτη της εταιρείας SANY Consulting να καλύψουν το χαμένο έδαφος του παρελθόντος και να αναδείξουν το ΤΕΑΥΦΕ στην πρώτη θέση μεταξύ των Επαγγελματικών Ταμείων με εγκεκριμένη μελέτη για το 2023.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι, οι θετικές αυτές εξελίξεις σε συνδυασμό με την σταθερότητα των οικονομικών μεγεθών του Ταμείου δημιουργούν τις βάσεις για μια νέα εποχή, αντάξια και ανταποδοτική των προσδοκιών και των απαιτήσεων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.»