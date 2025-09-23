#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ανοδος 4,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 7μηνο

Η παραγωγή από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών κινείται 9,3% υψηλότερα, στο 1,86 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η παραγωγή από την αστική ευθύνη οχημάτων διαμορφώνεται στα 497 εκατ. ευρώ, με άνοδο 6,1%.

Ανοδος 4,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 7μηνο

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:00

Αυξημένη κατά 4,3% εμφανίζεται η ασφαλιστική παραγωγή στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου, καθώς ανήλθε στα 3,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Περιορισμένη η πτώση ύψους 1% (από κάμψη 3,9% στο εξάμηνο) που καταγράφει η παραγωγή από τις ασφαλίσεις ζωής, καθώς ανέρχεται στο 1,63 δισ. ευρώ.

Η παραγωγή από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών κινείται 9,3% υψηλότερα, στο 1,86 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η παραγωγή από την αστική ευθύνη οχημάτων διαμορφώνεται στα 497 εκατ. ευρώ, με άνοδο 6,1%.

