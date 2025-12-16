#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παρέμβαση Γ. Χατζηθεοδοσίου για την παράνομη μείωση των εισοδημάτων των ασφαλιστών

Η απόφαση των δύο εταιρειών για την περικοπή των προμηθειών των ασφαλιστών, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των εισοδημάτων τους, είναι παράνομη και η διαφαινόμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών έρχεται να δυναμιτίσει το καλό κλίμα που υπήρχε μέχρι πρότινος, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΕΑ.

Παρέμβαση Γ. Χατζηθεοδοσίου για την παράνομη μείωση των εισοδημάτων των ασφαλιστών

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 12:11

Έκκληση στις δύο ασφαλιστικές εταιρείες που αποφάσισαν να προχωρήσουν στη μείωση των προμηθειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών απηύθυνε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μέσω ομιλίας του σε εορταστική εκδήλωση του κλάδου στο Μέγαρο Μουσικής, το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε αναλυτικά στην πορεία της ασφαλιστικής αγοράς και στα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων 15 ετών λόγω της αγαστής συνεργασίας όλων των φορέων του κλάδου και των συντονισμένων ενεργειών που έγιναν για την επίτευξη του κοινού στόχου που ήταν η ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλειας στην ελληνική αγορά.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, η απόφαση των δύο εταιρειών για την περικοπή των προμηθειών των ασφαλιστών, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των εισοδημάτων τους, είναι παράνομη και η διαφαινόμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών έρχεται να δυναμιτίσει το καλό κλίμα που υπήρχε μέχρι πρότινος και τελικά να προκαλέσει ζημία σε όλο τον κλάδο.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημείωσε ότι «οι ασφαλιστές δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια» εξηγώντας ότι αναμένονται δυναμικές αντιδράσεις, από διαδηλώσεις στους δρόμους έως κατάθεση αγωγών κατά των ασφαλιστικών εταιρειών.

Παράλληλα, κάλεσε την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην αλλαγή στάσης των δύο ασφαλιστικών εταιρειών και θα εκτονώσουν την κρίση.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ έκλεισε την τοποθέτηση του απευθύνοντας κάλεσμα ενότητας και συμπόρευσης όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να συνεχιστεί η ανοδική πορεία του ασφαλιστικού κλάδου, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας, της χώρας.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ασφάλειες: Αυξημένα 3% τα συμβόλαια περιουσίας το 2024

Καλπάζει η ασφαλιστική παραγωγή στην Κύπρο

Επικουρικό Κεφάλαιο: Εφυγε από τη ζωή ο Γενικός Διευθυντής Ιωάννης Βάσσης

Κορυφαία στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου στην έκθεση της KPMG

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο