#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στασινός: Αναγκαία η άμεση συντήρηση των υποδομών

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, τόνισε ότι πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Πρότεινε να αυξηθεί ο χρόνος κάποιων έργων παραχώρησης, προκειμένου να ανακατευθύνονται πόροι και να χρηματοδοτείται η συντήρηση έργων που δε «βγάζουν» λεφτά.

Στασινός: Αναγκαία η άμεση συντήρηση των υποδομών

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:39

Στους τρόπους και τις πηγές χρηματοδότησης για την άμεση συντήρηση των υποδομών στη χώρα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025.

Ο κ. Στασινός επεσήμανε την ανάγκη αξιοποίησης του Εθνικού Μητρώου Υποδομών (ΕΜΥ), καθώς, όπως είπε, το συγκεκριμένο ζήτημα θα μας απασχολήσει πολύ έντονα τα προσεχή χρόνια, αφού όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «σήμερα είμαστε τυχεροί που έχουμε δρόμους. Θα ξέρουμε τι υποδομές έχουμε εάν συμπληρωθούν τα πεδία του ΕΜΥ και αυτό είναι υποχρέωση των Δήμων και των Περιφερειών, προκειμένου να έχουμε ψηφιακά όλη την απαιτούμενη πληροφορία που χρειαζόμαστε. Στο ΤΕΕ εκτελούμε δεκάδες έργα, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση γεφυρών για τις περιφέρειες και το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία».

Όπως είπε, προχωρούμε με την παρακολούθηση των έργων και πρόσθεσε ότι είναι ωφέλιμο να δημιουργούνται «ψηφιακά δίδυμα» των υποδομών, έτσι ώστε να γίνεται ψηφιακή παρακολούθηση και σωστή προτεραιοποίηση των απαιτήσεων.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, τόνισε ότι πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και πρότεινε να αυξηθεί ο χρόνος κάποιων έργων παραχώρησης, προκειμένου να ανακατευθύνονται πόροι και να χρηματοδοτείται η συντήρηση έργων που δε «βγάζουν» λεφτά.

Το θέμα πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στασινός και πρόσθεσε: «Οι τρόποι εξεύρεσης πόρων είναι συγκεκριμένοι και αυτούς πρέπει να αξιοποιήσουμε». Κλείνοντας, εκτίμησε ότι στο μέλλον δεν πρόκειται να αυξηθεί το ανεκτέλεστο των εταιρειών και τόνισε ότι είναι σημαντικό να υλοποιούν με έναν σταθερό τρόπο τα έργα που έχουν αναλάβει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στασινός: Εφικτός ένας σύγχρονος ΝΟΚ έως τα μέσα του 2026

Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από ΤΕΕ και Ελληνες μηχανικούς για τις κατασκευές

Χρίστος Δήμας: Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών

Ταχιάος: Τα έργα υποδομών πρέπει να είναι χρήσιμα για τους πολίτες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο