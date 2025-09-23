Στασινός: Αναγκαία η άμεση συντήρηση των υποδομών

Στους τρόπους και τις πηγές χρηματοδότησης για την άμεση συντήρηση των υποδομών στη χώρα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025.

Ο κ. Στασινός επεσήμανε την ανάγκη αξιοποίησης του Εθνικού Μητρώου Υποδομών (ΕΜΥ), καθώς, όπως είπε, το συγκεκριμένο ζήτημα θα μας απασχολήσει πολύ έντονα τα προσεχή χρόνια, αφού όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «σήμερα είμαστε τυχεροί που έχουμε δρόμους. Θα ξέρουμε τι υποδομές έχουμε εάν συμπληρωθούν τα πεδία του ΕΜΥ και αυτό είναι υποχρέωση των Δήμων και των Περιφερειών, προκειμένου να έχουμε ψηφιακά όλη την απαιτούμενη πληροφορία που χρειαζόμαστε. Στο ΤΕΕ εκτελούμε δεκάδες έργα, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση γεφυρών για τις περιφέρειες και το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία».

Όπως είπε, προχωρούμε με την παρακολούθηση των έργων και πρόσθεσε ότι είναι ωφέλιμο να δημιουργούνται «ψηφιακά δίδυμα» των υποδομών, έτσι ώστε να γίνεται ψηφιακή παρακολούθηση και σωστή προτεραιοποίηση των απαιτήσεων.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, τόνισε ότι πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και πρότεινε να αυξηθεί ο χρόνος κάποιων έργων παραχώρησης, προκειμένου να ανακατευθύνονται πόροι και να χρηματοδοτείται η συντήρηση έργων που δε «βγάζουν» λεφτά.

Το θέμα πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στασινός και πρόσθεσε: «Οι τρόποι εξεύρεσης πόρων είναι συγκεκριμένοι και αυτούς πρέπει να αξιοποιήσουμε». Κλείνοντας, εκτίμησε ότι στο μέλλον δεν πρόκειται να αυξηθεί το ανεκτέλεστο των εταιρειών και τόνισε ότι είναι σημαντικό να υλοποιούν με έναν σταθερό τρόπο τα έργα που έχουν αναλάβει.