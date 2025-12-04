ΕΚΤΕΡ: Από 8 Δεκεμβρίου σε διαπργμάτευση οι νέες 850.000 μετοχές

Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατ’ εξουσιοδότηση της από 4/7/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, δυνάμει του από 19.11.2025 πρακτικού του, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 221.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του σχηματισμένου διανεμητού αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με την έκδοση 850.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,26 Ευρώ εκάστη και τη δωρεάν διανομή τους σε συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας (οι «Δικαιούχοι»).

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω αύξηση δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ενώ δεν προβλέπται μεταγενέστερη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κατ’ άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Οι νέες μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που τελούν ήδη υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ειδικότερα οι 850.000 εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,16% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και στην εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 4 περ. (θ) περί δημόσιας προσφοράς.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 7.209.457,32 Ευρώ, διαιρούμενο σε 27.728.682 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,26 Ευρώ.

Την 24/11/2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5656363 η με αρ. πρωτ. 3866816 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε., της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Το Χ.Α. στις 4/12/2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των νέων δωρεάν μετοχών.

Κατόπιν τούτου, από την 8/12/2025, αρχίζει στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των 850.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι εν λόγω νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).