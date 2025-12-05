Σπίτι μου ΙΙ: Γιατί δεν «κουμπώνει» προσφορά-ζήτηση, οι τιμές στην Αθήνα

Πάνω από 50.000 ακίνητα προς πώληση σε όλη τη χώρα πληρούν τα κριτήρια για το Σπίτι Μου ΙΙ, καλύπτοντας αριθμητικά τη ζήτηση της αγοράς, ωστόσο υπάρχει χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των αγοραστών και σε αυτό που προσφέρεται από τους πωλητές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Prosperty, τα οποία παρέχει στο Euro2day.gr, 50.141 ακίνητα μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα υποστήριξης, ενώ στην Αττική ο αριθμός φτάνει τα 21.102.

Η μέση τιμή πώλησης των ακινήτων στο λεκανοπέδιο ανέρχεται στα 159.028 ευρώ με μέση τιμή ανά τετραγωνικό τα 1.851 ευρώ ανά τ.μ. και μέση επιφάνεια που ανέρχεται στα 71 τ.μ.

Ο Νίκος Πατσιόγιαννης, COO και συνιδρυτής της Prosperty, αναφέρει στο Euro2day.gr ότι το πρόγραμμα “Σπίτι Μου ΙΙ” προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στους υποψήφιους αγοραστές, όμως στην αγορά παρατηρείται μια σαφής απόσταση μεταξύ των προσδοκιών και των απαιτήσεων των αγοραστών και των διαθέσιμων επιλογών.

«Αν και η αγορά εξακολουθεί να διαθέτει αρκετά ακίνητα που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος, οι αγοραστές συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρουν αυτό που πραγματικά αναζητούν, κυρίως όσον αφορά στην τιμή σε σχέση με την ποιότητα», εξηγεί ο κ. Πατσιόγιαννης.

Στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική αγορά ακινήτων χαρακτηρίζεται από γήρανση του αποθέματος, με πάνω από το 60% των ακινήτων να είναι άνω των 30 ετών, εκ των οποίων μόλις το 10% έχει ανακαινιστεί.

«Επιπλέον, παρατηρείται σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των τιμών και της ποιότητας, με ανορθολογική τιμολόγηση που συχνά δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία των ακινήτων, δημιουργώντας μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις ζητούμενες τιμές και τις τελικές αξίες των συμβολαίων», προσθέτει ο ίδιος.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι ενίσχυση της ζήτησης για τα συγκεκριμένα ακίνητα αναμένεται μετά την ανακοίνωση για τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στο «Σπίτι μου ΙΙ».

Το ελάχιστο όριο εισοδήματος παραμένει στις 10.000 ευρώ για άγαμους και έγγαμους ωστόσο, το μέγιστο όριο εισοδήματος βάσει του τελευταίου φορολογικού έτους ή του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας αυξάνεται στις: 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ) για τους άγαμους, 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ) για τους έγγαμους και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί (έναντι 4.000 ευρώ ανά παιδί).

Όσον αφορά τα ακίνητα που πληρούν τα κριτήρια για το Σπίτι μου ΙΙ, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Prosperty, έχουμε:

Πλήθος Ακινήτων σε όλη τη χώρα: 50.141

Πλήθος Ακινήτων στην Αττική: 21.102

Μέση Τιμή / Τετραγωνικό στην Αττική = 1851 ευρώ/ τ.μ.

Μέση Επιφάνεια Ακινήτου στην Αττική = 71 τ.μ.

Μέση Τιμή Ακινήτου στην Αττική = 159.028 ευρώ.

Ανά περιοχή Αττικής:

Αθήνα - Κέντρο

Πλήθος Ακινήτων: 10.439

Μέση Τιμή / Τετραγωνικό Ακινήτου = 1.868 €/ τ.μ.

Μέση Επιφάνεια Ακινήτου = 67 τ.μ.

Μέση Τιμή Ακινήτου = 146.343 €

Αθήνα - Ανατολικά

Πλήθος Ακινήτων: 464

Μέση Τιμή / Τετραγωνικό Ακινήτου = 1.651 €/ τ.μ.

Μέση Επιφάνεια Ακινήτου = 86 τ.μ.

Μέση Τιμή Ακινήτου = 178.061 €

Αθήνα - Βόρεια

Πλήθος Ακινήτων: 1.148

Μέση Τιμή / Τετραγωνικό Ακινήτου = 1.478 €/ τ.μ.

Μέση Επιφάνεια Ακινήτου = 75 τ.μ.

Μέση Τιμή Ακινήτου = 192.649 €

Αθήνα - Νότια

Πλήθος Ακινήτων: 5.087

Μέση Τιμή / Τετραγωνικό Ακινήτου = 1.652 €/ τ.μ.

Μέση Επιφάνεια Ακινήτου = 68 τ.μ.

Μέση Τιμή Ακινήτου = 175.813 €

Αθήνα - Δυτικά

Πλήθος Ακινήτων: 2.957

Μέση Τιμή / Τετραγωνικό Ακινήτου = 1.799 €/ τ.μ.

Μέση Επιφάνεια Ακινήτου = 83 τ.μ.

Μέση Τιμή Ακινήτου = 158.316 €

Υπόλοιπη Αττική