«Κόφτης» στο επίδομα ενοικίου σε όσους χρωστούν στους ιδιοκτήτες

«Μπλόκο» στους κακοπληρωτές ενοικιαστές στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκλείοντας τους από την επιδότηση του ενός ενοικίου ετησίως, στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που μισθώνουν έχουν δηλώσει στην Εφορία ανείσπρακτα ενοίκια.

Οι φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών που αναγκάστηκαν να δηλώσουν ανείσπρακτα ενοίκια θα αποτελούν τον «οδηγό» για τη Φορολογική Αρχή και όταν διαπιστώνονται «φέσια» από την πλευρά των ενοικιαστών η ενίσχυση θα καταλήγει στον ιδιοκτήτη και όχι στους δικαιούχους.

Όπως ορίζει η κοινή απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ.κ. Πετραλιά και Κώτσηρα, η ΑΑΔΕ μπορεί να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να διαπιστώσει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης, αντλώντας δεδομένα από τις δηλώσεις μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος μισθώματος του προηγούμενου έτους, όπως αυτό δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση ύπαρξης ανείσπρακτων μισθωμάτων, το ποσό της επιδότησης δεν θα υπολογίζεται με βάση το συμφωνημένο ενοίκιο του συμβολαίου, αλλά αποκλειστικά με βάση το ποσό που δήλωσε ο ιδιοκτήτης στο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέν. Αυτό σημαίνει ότι οι ενοικιαστές που άφησαν απλήρωτα ενοίκια θα δουν την επιδότησή τους να μειώνεται ή και να μηδενίζεται.

Το θέμα των ανείσπρακτων ενοικίων έχει θέσει μετ’ επιτάσεως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) η οποία υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να αγνοούνται οι δηλώσεις ιδιοκτητών για ανείσπρακτα μισθώματα και να επιβραβεύονται με επίδομα όσοι ζημιώνουν τους ιδιοκτήτες αλλά και το κράτος, στερώντας του φορολογικά έσοδα.

Συνεπώς, οι δηλώσεις των ιδιοκτητών θα αποτελούν το «κλειδί» για τη χορήγηση ή μη του επιδόματος.

Η υπουργική απόφαση ξεκαθαρίζει ακόμα ότι: