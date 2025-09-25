Θεοδωρόπουλος: Δύο μεγάλα εργοστάσια εξετάζουν λουκέτο

Τη δήλωση-βόμβα ότι δύο βαριές ελληνικές βιομηχανίες εξετάζουν να βάλουν λουκέτο σε εργοστάσια λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους που αντιμετωπίζουν, έκανε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, κρούοντας ένα ακόμη καμπανάκι προς την κυβέρνηση ότι ο χρόνος κυλάει αμείλικτα και πως πρέπει να επισπεύσει τις όποιες αποφάσεις της.

Σε μια συγκυρία όπου το ενεργειακό κόστος αποτελεί για την ελληνική βιομηχανία το νούμερο ένα πρόβλημα, που φτάνει ακόμη και το 60% του συνολικού της κόστους, και που είναι μια από τις βασικές αιτίες για το αυξανόμενο χάσμα ανταγωνιστικότητας όχι μόνο έναντι τρίτων χωρών αλλά και πολλών ευρωπαϊκών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ έστειλε χθες το μήνυμα ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν για καιρό στο ακουστικό τους τα μέτρα στήριξης που έχει δεσμευτεί να εξετάσει η κυβέρνηση.

«Δεν σας κρύβω ότι στον ΣΕΒ υπάρχουν ήδη δύο εταιρείες, οι οποίες αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο με τον οποίο θέτουν τα θέματα ότι μελετούν να κλείσουν δύο μεγάλα εργοστάσια στην Ελλάδα, αν δεν δοθεί σύντομα κάποια λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για το τι είδους επιχειρήσεις εννοεί, ο πρόεδρος του ΣΕΒ απάντησε «είναι εταιρείες της βαριάς βιομηχανίας και εταιρείες που θα πονέσει η οικονομία μας αν τις χάσουμε».

Τα παραπάνω έρχονται δύο μέρες μετά τη διυπουργική συνάντηση υπό τον Κ. Χατζηδάκη με την ηγεσία του ΣΕΒ, όπου η κυβέρνηση άναψε ένα πρώτο «πράσινο φως» για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία και δεσμεύτηκε να μελετήσει την πρόταση για μεταφορά στην Ελλάδα του λεγόμενου «ιταλικού μοντέλου», χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε αποφάσεις.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τη βιομηχανία και μάλιστα ανοίγοντας τη βεντάλια των μέτρων στήριξης πέρα από την ενεργοβόρο σε όσο το δυνατόν περισσότερους παραγωγικούς τομείς, ωστόσο έγινε σαφές ότι τα βήματα, οι διαδικασίες και τα σενάρια για το κόστος της παρέμβασης τελούν υπό εξέταση, με γνώμονα να «κλειδώσουν» το ταχύτερο δυνατόν.

«Τα θέματα είναι πλέον γνωστά και περιμένουμε από την κυβέρνηση να επανέλθει», είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος, που άσκησε σκληρή κριτική στις πολιτικές της Κομισιόν, χαρακτηρίζοντας ευχολόγια τα actions που προτείνει στις χώρες το Clean Industrial Deal, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο άμεσης εφαρμογής παρά είναι όλα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και κυρίως ότι απευθύνονται σε χώρες με μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια.

Η «ξεχασμένη» έκθεση Ντράγκι, τα δίκτυα και ο κίνδυνος black out

«Ενα χρόνο μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι, έχουμε εφαρμόσει μόλις το 11,2% των προτάσεων που έχει κάνει ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης της ΕΚΤ. Αν διαβάσουμε προσεκτικά την έκθεση, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε, αρκεί να τα εφαρμόσουμε», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κάνοντας μνεία στα σαθρά θεμέλια της πράσινης μετάβασης και στην αχίλλειο πτέρνα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, που δεν είναι άλλη από τα δίκτυα.

Στο ερώτημα μάλιστα του ίδιου προς την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχε στο πάνελ, σε πόσα χρόνια πιστεύει η ΕΕ ότι θα έχουμε ένα επαρκές δίκτυο, ώστε να μιλάμε για μια ενιαία αγορά ενέργειας, η κα Tsvetelina Penkova παρέπεμψε στις ανακοινώσεις που θα γίνουν από την Κομισιόν τον Νοέμβριο (με εφαρμογή από το 2026), λέγοντας ότι θα περιλαμβάνουν τόσο απλοποίηση των διαδικασιών όσο και χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις στα δίκτυα. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως είπε, αντιλαμβάνονται τα προβλήματα των υψηλών τιμών που αντιμετωπίζει η ΝΑ Ευρώπη.

Την ίδια πάντως στιγμή που φωνές όπως του προέδρου του ΣΕΒ πυκνώνουν στην Ευρώπη, χθεσινή έρευνα του οίκου Ember αποκαλύπτει ότι το 55% των ευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας διατρέχει αυξημένο κίνδυνο black out, καθώς οι δυνατότητες εισαγωγών ενέργειας είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Τα βασικά αίτια είναι οι ανεπαρκείς διασυνοριακές διασυνδέσεις και οι χαμηλές επενδύσεις στα δίκτυα, με την έκθεση να θυμίζει το πρόσφατο πάθημα στην Ιβηρική, που άφησε χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες πάνω από 55 εκατομμύρια ανθρώπους και έδειξε πως οι δομικές αδυναμίες ενός απομονωμένου δικτύου από την υπόλοιπη Ευρώπη μπορούν να διογκώσουν μια αλυσίδα από τεχνικές αστοχίες.

«Ενώ ο κόσμος επενδύει σε πράσινες τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα θεμέλια παραμένουν ασταθή. Στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται, καθώς το δίκτυο δεν μπορεί να την απορροφήσει. Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσουμε με στρατηγικό τρόπο», αναφέρει και ο πρόεδρος της Eurometaux Ευ. Μυτιληναίος, στο πλαίσιο της νέα έρευνας CEO Study 2025 του UN Global Compact σε συνεργασία με την Accenture.

Η λάθος πορεία και το υπερεκτιμημένο Green Industrial Deal

Τα όσα είπε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ, και όσα έχουν κατ' επανάληψη πει οι άνθρωποι του χώρου, έρχονται σε μια στιγμή που στον δημόσιο διάλογο επιμένουμε να μιλάμε για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης (με χαμηλότερα ενεργειακά κόστη, λιγότερη γραφειοκρατία, κ.λπ.), αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι το χάσμα ανταγωνιστικότητας που μας χωρίζει, όχι μόνο με τους ανταγωνιστές μας σε τρίτες χώρες αλλά και τους Ευρωπαίους, μεγαλώνει.

Τα παραπάνω δεν αναιρούν τις αυξητικές επιδόσεις της ελληνικής παραγωγής στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Χατζηδάκης, ότι το μερίδιο των βιομηχανικών επενδύσεων στις συνολικές επενδύσεις έχει ανέβει στο 17,2% (από 10% προ κρίσης), ότι οι βιομηχανικές εξαγωγές αποτελούν το 71,4% των συνολικών εξαγωγών και κυρίως ότι οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία ανέρχονται πλέον σε 428.000 (υψηλό 14 ετών). Απλώς αναδεικνύουν ότι άλλες χώρες, γειτονικές εντός και εκτός ΕΕ, τρέχουν ταχύτερα από εμάς.

Το gap θα μειωθεί, όπως είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος, μόνο αν κάνουμε όλοι αυτό που μας αναλογεί, τόσο η κυβέρνηση που πρέπει να τρέξει γρηγορότερα τις μεταρρυθμίσεις όσο και η βιομηχανία που πρέπει να επενδύσει περισσότερο, αλλά και η Κομισιόν που πρέπει να μειώσει την κοινοτική γραφειοκρατία, κάνοντας ειδική αναφορά στη λάθος πορεία που πήραμε ως Ευρώπη πριν από μια εξαετία.

«Το 2019 πήραμε μια λάθος πορεία, να σώσουμε τον κόσμο μόνοι μας ως Ευρώπη. Αναπτύξαμε μεγάλη ταχύτητα προς την πράσινη μετάβαση και μπροστά σε αυτό τον στόχο ήμασταν έτοιμοι να θυσιάσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Απέδειξε πως χάσαμε ανταγωνιστικότητα, χάσαμε θέσεις εργασίας, κάναμε μεγάλη εξαγωγή θέσεων εργασίας σε άλλες χώρες και έτσι το 2025 ήρθε το Green Industrial Deal, αλλά και πάλι οι αποφάσεις δεν απαντούν στο πρόβλημα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι η κυβέρνηση μελετά 57 περαιτέρω παρεμβάσεις, βασισμένες σε προτάσεις του ΣΕΒ (που αφορούν κυρίως τα χαρτοφυλάκια του ΥΠΕΝ και του ΥΠΑΝ), προκειμένου να γίνει πιο φιλικό το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, μίλησε για τη μείωση γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών κατά 25%, για τον στόχο η απονομή της δικαιοσύνης να φτάσει την επόμενη διετία στις 650 ημέρες (από 1.500 μέρες σήμερα), και θύμισε ότι έρχονται τρία Ειδικά Χωροταξικά που έχουν καθυστερήσει, για τις ΑΠΕ, τη Βιομηχανία και τον Τουρισμό.

Έκλεισε την παρέμβασή του με το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, λέγοντας ότι τα μέτρα που μελετώνται δεν θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό πρόβλημα, ότι θα αξιοποιηθούν πόροι από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού -από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός είχε μιλήσει για 200 εκατ. ευρώ- και ότι μελετώνται μια σειρά λύσεων λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως το πώς η πολιτεία θα βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις (εννοώντας και άλλους παραγωγικούς κλάδους, πέραν της ενεργοβόρου βιομηχανίας), με μια ολιστική ματιά και έμφαση σε όσους πλήττονται περισσότερο.