Μέχρι τέλος Οκτωβρίου ο διαγωνισμός για το Ελληνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας

Η γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το υποέργο 1 «Μελέτη και μελλοντικό σχέδιο ανάπτυξης για το Ελληνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας» Α/Α 1 του Έργου «Μελέτη και μελλοντικό σχέδιο ανάπτυξης για το Ελληνικό Οικοσύστημα καινοτομίας _Προώθηση και διεθνής προβολή του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και του ευρύτερου Οικοσυστήματος Καινοτομίας _Ανάπτυξη, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180517) της Δράσης 16621.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο: «Μελέτη και μελλοντικό σχέδιο ανάπτυξης για το Ελληνικό Οικοσύστημα καινοτομίας - Προώθηση και διεθνής προβολή του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και του ευρύτερου Οικοσυστήματος Καινοτομίας - Ανάπτυξη, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού». Ειδικότερα, το υπό ανάθεση έργο εμπεριέχει τος ακόλουθες τρεις ενότητες:

1η Ενότητα: «Καταγραφής διεθνών πρακτικών που αφορούν στην οργάνωση μηχανισμών για την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας»

2η Ενότητα: «Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την επέκταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων σε ολόκληρο το οικοσύστημα καινοτομίας. Το περιβάλλον εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής θα καθοριστεί μέσω της χαρτογράφησης του θεσμικού πλαισίου, της χρήσης και της χαρτογράφησης των ενδιαφερομένων»

3η Ενότητα: «Μοντέλο Διοικητικής και Επιχειρηματικής Λειτουργίας του μηχανισμού για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται, συνολικά, στο ποσό των 199.020 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε μήνες συνολικά από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης τεχνικών προσφορών που τίθενται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 29η.10.2025 και τοπική ώρα 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 31η.10.2025 και τοπική ώρα 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα έγγραφα που αφορούν στον ανωτέρω διαγωνισμό είναι διαθέσιμα για άμεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α 382403.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ