#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΥΠΕΝ: Παράταση στα αιτήματα για μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας

Παρατείνεται για έναν μήνα η υποβολή σχετικών αιτημάτων, με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Ενέργειας,κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος.

ΥΠΕΝ: Παράταση στα αιτήματα για μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:27

Με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος παρατείνεται για ένα μήνα, μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, η υποβολή αιτημάτων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στην πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για εγκατάσταση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11Δ του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα γνωρίσθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου

Κάθετος Διάδρομος και ενεργειακή συνεργασία στη συνάντηση Παπασταύρου-Wright

ΥΠΕΝ: Τριπλή παρέμβαση για να ξεκινήσουν έργα αποθήκευσης άνθρακα

Παπασταύρου: Μπαράζ επαφών στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον ΥΠΕΝ των ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο