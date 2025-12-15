#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στο στόχαστρο της ΕΕ ο «σκιώδης» στόλος πετρελαίου της Ρωσίας

Οι Βρυξέλλες κλιμακώνουν την πίεση προς τη Μόσχα, βάζοντας στο μικροσκόπιο πρόσωπα-κλειδιά και δίκτυα που φέρονται να κρατούν «ζωντανές» τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 15:09

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει κυρώσεις που στοχεύουν εταιρείες και άτομα που κατηγορούνται ότι διαχειρίζονται τον παράνομο στόλο πετρελαιοφόρων της Ρωσίας με σκοπό την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ και την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Οπως μεταδίδει το Reuters, οι κυρώσεις στοχεύουν εννέα άτομα που συμβάλλουν στη δραστηριότητα το παράνομου στόλου, αναφερόμενοι σε επιχειρηματίες που συνδέονται με τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil και ναυτιλιακές εταιρείες που κατέχουν και διαχειρίζονται πετρελαιοφόρα. Οι κυρώσεις καλύπτουν επίσης 14 άτομα και οντότητες στο πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ για υβριδικές απειλές, ανέφερε ο αξιωματούχος της ΕΕ.

Μεταξύ των στόχων είναι ο Καναδο-Πακιστανός έμπορος πετρελαίου Murtaza Lakhani, διευθύνων σύμβουλος της εμπορικής εταιρείας Mercantile & Maritime.

«Μέσω των εταιρειών του, διευκολύνει τις μεταφορές και τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως από τη ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft», αναφέρεται στην καταχώριση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

«Συγκεκριμένα, ο Murtaza Lakhani ελέγχει πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, τα οποία προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από τη Ρωσία, ενώ εφαρμόζει παράτυπες και υψηλού κινδύνου πρακτικές ναυτιλίας».

Η ΕΕ κατέγραψε επίσης τον Valery Kildiyarov, οικονομικό διευθυντή της Litasco Middle East, θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της Lukoil, και τρία άτομα - Anar Madatli, Talat Safarov και Etibar Eyyub - λόγω των δεσμών τους με την εμπορική εταιρεία Coral Energy, που μετονομάστηκε σε 2Rivers Group.

