ΔΕΗ: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Pantelakis Securities, «overweight»

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ, στα 23,7 από 17 ευρώ θέτει η Pantelakis Securities, διατηρώντας σύσταση overweight.

Με βάση τη νέα τιμή-στόχο για τον τίτλο, το περιθώριο συνολικής απόδοσης εκτιμάται στο 33% με βάση τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, προβλέπει ότι τα EBITDA της επιχείρησης θα ενισχυθούν στα 2,9 δισ. ευρώ ως το 2028, με τη μέση ετήσια άνοδο στην τετραετία να κινείται στο 12%. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών (άνω του 70%) αναμένεται να προέλθει από ΑΠΕ και ηλεκτρικά δίκτυα, σημειώνει.

Επιπλέον, με τα επίπεδα μόχλευσης να παραμένουν σε ελεγχόμενα επίπεδα (με το καθαρό χρέος προς τα EBITDA να παραμένει κάτω από το 3,5), η ΔΕΗ θα μπορούσε να αυξήσει και τη μερισματική της απόδοση, πάντοτε βασικό στοιχείο στην ελκυστικότητα μιας μετοχής κοινοφελούς επιχείρησης.