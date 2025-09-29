Εφορία: Πάει πίσω η λειτουργία νέων ΚΕΦΟΔΕ

Η αθροιστική επίδραση διαφόρων τεχνικών ζητημάτων οδηγούν σε νέα αναβολή τη λειτουργία του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης Θεσσαλονίκης (ΚΕΦΟΔΕ) τουλάχιστον έως τις 18 Μαΐου 2026, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αρχικά, το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης επρόκειτο να ανοίξει τις πόρτες του στις 18 Νοεμβρίου 2024. Η ημερομηνία μετατέθηκε πρώτα για τον Ιούνιο του 2025, έπειτα για τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και τώρα για τον Μάιο του 2026.

Ο στόχος του νέου κέντρου είναι να συγκεντρώσει όλες τις βασικές αρμοδιότητες των ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης -από το Μητρώο Φορολογουμένων έως τη φορολογία εισοδήματος και τον ΦΠΑ-, μετατρέποντας τις τοπικές εφορίες σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και η ενοποίηση της Δ’ με την Ε’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης μετατίθεται για τον Μάιο.

Πίσω από την απόφαση κρύβονται τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ήδη το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής. Η λειτουργία του έχει αποδειχθεί προβληματική, με χιλιάδες αιτήματα φορολογουμένων να λιμνάζουν και να μένουν αναπάντητα.

Σε πολλές περιπτώσεις οι υποθέσεις επιστρέφουν στις πρώην ΔΟΥ της Αττικής, που τυπικά έχουν υποβαθμιστεί σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης (ΥΦΕ), ενώ άλλες κατευθύνονται σε εφορίες της υπόλοιπης χώρας, προκαλώντας σύγχυση και νέες καθυστερήσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επαγγελματία από τη Βοιωτία, ο οποίος μετά τη μετατροπή της τοπικής εφορίας σε ΥΦΕ παραπέμφθηκε για την επίλυση υπόθεσής του στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής. Ωστόσο δεν κατάφερε να εξυπηρετηθεί και ο φάκελος της υπόθεσής του επέστρεψε τελικά προς διεκπεραίωση στην παλαιά ΔΥΟ.

Φυσικά και δεν είναι η μοναδική περίπτωση, αλλά μια από τις εκατοντάδες που επιστρέφουν στις παλαιές εφορίες εντός και εκτός Αττικής, για διεκπεραίωση.

Η εικόνα αυτή προκαλεί ανησυχία και για τη Θεσσαλονίκη. Η ΑΑΔΕ καθυστερεί τον σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να μην ανοίξει δεύτερο μέτωπο δυσλειτουργιών. Όμως, πολίτες και επαγγελματίες κινδυνεύουν να παραμείνουν εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς εξυπηρέτησης που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν.

Όσο οι καθυστερήσεις συσσωρεύονται τόσο μεγαλώνει η αμφιβολία για το αν το νέο μοντέλο μπορεί να δώσει λύσεις ή αν θα προσθέσει ακόμη μια σελίδα στη μακρά ιστορία της ελληνικής φορολογικής «τρέλας».