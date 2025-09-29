#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οριακή πτώση για την παραγωγή στις ασφάλειες ζωής

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου. Οι αποζημιώσεις ήταν 1,273 δισ. ευρώ, όταν ένα χρόνο νωρίτερα είχαν φτάσει το 1,219 δισ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:02

Στο 1,610 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική παραγωγή ασφαλίσεων ζωής το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικής Εταιρειών Ελλάδος. Το ποσό αντιστοιχεί σε πτώση 1% και αφορά 1,78 εκατομμύρια συμβόλαια ατομικών ασφαλίσεων και σχεδόν 11 ομαδικών.

Σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις αυτές ήταν 1,273 δισ. ευρώ, όταν ένα χρόνο νωρίτερα είχαν φτάσει το 1,219 δισ. ευρω.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

