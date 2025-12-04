Αυξημένα έσοδα και κέρδη στο εννεάμηνο για τη μητρική της Euroins

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 13:44

Η Eurohold Bulgaria AD, κορυφαίος ενεργειακός και χρηματοοικονομικός όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική των Euroins Insurance Group και Electrohold, ανακοίνωσε ισχυρή ανάπτυξη για το εννιάμηνο του 2025. Τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,2%, φτάνοντας τα 1,18 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα σχεδόν τριπλασιάστηκε, διαμορφούμενο στα 48,37 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 23,1%, στα 151,18 εκατ. ευρώ, με τη μητρική εταιρεία να συμβάλλει ουσιαστικά στο τελικό αποτέλεσμα. Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου αυξήθηκε κατά 7,9%, στα 1,52 δισ. ευρώ.

Ενεργειακός τομέας – Ο κύριος μοχλός ανάπτυξης

Τα έσοδα από τις ενεργειακές δραστηριότητες ανήλθαν σε 920 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,8% σε σχέση με πέρσι. Τα EBITDA από τον ενεργειακό τομέα ανήλθαν σε 103,84 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση κατά 4,7%.

Ασφαλιστικές δραστηριότητες – Σημαντική αύξηση κερδοφορίας

Ο ασφαλιστικός τομέας παρουσίασε επίσης θετικά αποτελέσματα, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 4,4%, φτάνοντας τα 264,26 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 36,2%, στα 11,49 εκατ. ευρώ.

Η Eurohold δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλισης μέσω των Electrohold Group και Euroins Insurance Group, ενώ παρέχει χρηματοοικονομικές και επενδυτικές υπηρεσίες μέσω της Euro-Finance.

