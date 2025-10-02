Κάτω από τις προσδοκίες η ζήτηση για καύσιμα κίνησης

Με σκεπτικισμό παρακολουθεί ο κλάδος των πετρελαιοειδών τη μέχρι τώρα πορεία της εγχώριας ζήτησης, η οποία κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα του αναμενομένου, παρά την ανοδική πορεία του εισερχόμενου τουρισμού και κόντρα στο γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων είναι φέτος μειωμένες σε σύγκριση με τις περυσινές.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), η ζήτηση (σε όγκο) κατά το πρώτο φετινό οκτάμηνο παρουσίασε άνοδο 1,2% στις βενζίνες, 2,1% στο ντίζελ κίνησης και αθροιστικά 1,7% στα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, ο Σεπτέμβριος κινήθηκε οριακά θετικά για τις βενζίνες με κάπως καλύτερη πορεία στο ντίζελ κίνησης.

Στελέχη της αγοράς ανέμεναν καλύτερη πορεία της ζήτησης το φετινό καλοκαίρι, όπου όμως -παρά τις χαμηλότερες τιμές και παρά τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών από το εξωτερικό- ο Αύγουστος έκλεισε με -2% στις βενζίνες και με -3,9% στο ντίζελ κίνησης (-2,9% συνολικά στα καύσιμα κίνησης).

«Εκτιμούμε πως η όλη κατάσταση έχει επηρεαστεί από τη γενικότερη ακρίβεια που επικρατεί στα είδη διατροφής και στα ενοίκια, παράγοντες που αναγκάζουν πολλά νοικοκυριά να περιορίσουν μέρος των μετακινήσεών τους.

Παρατηρήσαμε για παράδειγμα μέσα στο καλοκαίρι, μια σαφώς αυξημένη ζήτηση τα Σαββατοκύριακα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, πιθανόν γιατί αρκετοί συμπολίτες μας αντί για πολυήμερες διακοπές, επέλεξαν αποδράσεις δύο-τριών ημερών σε κοντινούς προορισμούς» δηλώνει στο Euro2day.gr υψηλόβαθμο στέλεχος εισηγμένης εταιρείας του κλάδου.

Αντίθετα με τα καύσιμα κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει σημειώσει κατά το πρώτο οκτάμηνο σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης σε όγκο (+24,7%) εξ’ αιτίας των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες της φετινής χρονιάς σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα.

Η αγορά αναμένει τώρα το άνοιγμα της αγοράς στις 15 Οκτωβρίου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για τιμές μεταξύ 1,10-1,12 ευρώ, ελαφρά χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι.