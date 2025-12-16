#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η καταγγελία αναδεικνύει σοβαρές παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, καθώς και πρακτικές που πλήττουν την ισονομία, την ανταγωνιστικότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ΑΠΕ.

Τι καταγγέλλουν στην Κομισιόν 214 παραγωγοί ΑΠΕ από την Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 10:30

Κατατέθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η καταγγελία σχετικά με το καθεστώς repowering στην Ελλάδα, η οποία υπογράφηκε από 214 παραγωγούς φωτοβολταϊκών.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η καταγγελία αναδεικνύει σοβαρές παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, καθώς και πρακτικές που πλήττουν την ισονομία, την ανταγωνιστικότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ΑΠΕ.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνονται:

  • οι αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται στους παραγωγούς
  • οι στρεβλώσεις στη διαδικασία αναβάθμισης και αντικατάστασης εξοπλισμού (repowering)
  • η έλλειψη ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανανεώσιμη ενέργεια
  • οι αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα και εξέλιξη των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών επενδύσεων

Η συμμετοχή 214 παραγωγών από ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μια σημαντική και δυναμική συλλογική προσπάθεια.

Αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τις επενδύσεις τους, όταν ενεργούν συντονισμένα και μεθοδικά.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών Παραγωγών (ΠΟΣΠΗΕΦ).

*Δείτε την καταγγελία στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

