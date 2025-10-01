Τράπεζες: Κρίσιμο ραντεβού για πλειστηριασμούς και «κόκκινα» δάνεια

Οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν με στόχο την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών στις υποθέσεις των πλειστηριασμών/αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της πρώτης σύσκεψης της ειδικής Ομάδας Εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε μετά την πρόσφατη συνάντηση που έγινε στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Την Ομάδα Εργασίας συγκροτούν εκπρόσωποι των τραπεζών, servicers, ΤτΕ, υπουργείου Οικονομικών και υπουργείου Δικαιοσύνης και η σημερινή σύσκεψη θα γίνει στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι βελτιώσεις στο δικαστικό μέρος αποτελούν σημαντικό βήμα προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες, κυρίως μετά την εφαρμογή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, με απώτερο στόχο την αύξηση των εσόδων για τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή».

Από την πλευρά τους, οι servicers έχουν υποβάλει μια σειρά από προτάσεις και βασική αποστολή της Ομάδας Εργασίας είναι η επίσπευση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν ώστε να κλείσει η «ψαλίδα» της υποαπόδοσης στα έσοδα που εξυπηρετούν τις κρατικές εγγυήσεις, οι οποίες δόθηκαν μέσω του μηχανισμού στήριξης τιτλοποιήσεων (Ηρακλής).

Οι βασικές προτάσεις

Οι καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, στην έκδοση διαταγών πληρωμής, στην εκδίκαση ανακοπών κατά της εκτέλεσης αλλά και η αναποτελεσματικότητα στην εκκαθάριση υποθέσεων του νόμου Κατσέλη αποτελούν τον βασικό σκελετό των προτάσεων που αφορούν το υπουργείο Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα: