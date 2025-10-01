Τράπεζες: Κρίσιμο ραντεβού για πλειστηριασμούς και «κόκκινα» δάνεια

Οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν με στόχο την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών στις υποθέσεις των πλειστηριασμών/αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της πρώτης σύσκεψης της ειδικής Ομάδας Εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε μετά την πρόσφατη συνάντηση που έγινε στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Την Ομάδα Εργασίας συγκροτούν εκπρόσωποι των τραπεζών, servicers, ΤτΕ, υπουργείου Οικονομικών και υπουργείου Δικαιοσύνης και η σημερινή σύσκεψη θα γίνει στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Οι βελτιώσεις στο δικαστικό μέρος αποτελούν σημαντικό βήμα προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες, κυρίως μετά την εφαρμογή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, με απώτερο στόχο την αύξηση των εσόδων για τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή».
Από την πλευρά τους, οι servicers έχουν υποβάλει μια σειρά από προτάσεις και βασική αποστολή της Ομάδας Εργασίας είναι η επίσπευση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν ώστε να κλείσει η «ψαλίδα» της υποαπόδοσης στα έσοδα που εξυπηρετούν τις κρατικές εγγυήσεις, οι οποίες δόθηκαν μέσω του μηχανισμού στήριξης τιτλοποιήσεων (Ηρακλής).
Οι βασικές προτάσεις
Οι καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, στην έκδοση διαταγών πληρωμής, στην εκδίκαση ανακοπών κατά της εκτέλεσης αλλά και η αναποτελεσματικότητα στην εκκαθάριση υποθέσεων του νόμου Κατσέλη αποτελούν τον βασικό σκελετό των προτάσεων που αφορούν το υπουργείο Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα:
- Οι καθυστερήσεις στην έκδοση διαταγών πληρωμής, ιδίως στα μεγάλα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία, οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις εισπράξεων και αδυναμία ενεργοποίησης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, οι servicers προτείνουν την κατάργηση ποσοτικών περιορισμών, την επέκταση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και τη θέσπιση προθεσμιών για την εκδίκαση ανακοπών.
- Σύμφωνα με τους servicers, οι πολυετείς καθυστερήσεις στην εκδίκαση ανακοπών κατά της εκτέλεσης λειτουργούν αποτρεπτικά για τους υπερθεματιστές και υπονομεύουν τη ρευστότητα από πλειστηριασμούς. Η πρότασή τους προβλέπει δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή, προγραμματισμό και εκδίκαση όλων των σχετικών ανακοπών εντός ενός έτους από τη διενέργεια του πλειστηριασμού.
- Για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, οι servicers υποστηρίζουν ότι η διαδικασία ρευστοποίησης με εκκαθαριστή είναι αναποτελεσματική, λόγω τεχνικών και διοικητικών εμποδίων. Προτείνουν τη χρήση της πλατφόρμας e-auction και των άρθρων του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και τον διορισμό Διαχειριστών Αφερεγγυότητας αντί εκκαθαριστών, διασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.