Η καυτή ατζέντα για πλειστηριασμούς, ακίνητα και ελβετικό φράγκο

Οι ενδεχόμενες βελτιώσεις στο δικαστικό καθεστώς που διέπει τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, με αιχμή τη μείωση των χρονικών καθυστερήσεων έτσι ώστε να «καθαρίζουν» γρήγορα οι υποθέσεις, συζητήθηκαν στη συνάντηση που έγινε σήμερα στην ΤτΕ με το οικονομικό επιτελείο, τις τράπεζες και τους servicers.

Στο τραπέζι βρέθηκε και η ακτινογραφία των δανείων σε ελβετικό φράγκο των servicers ενόψει της επικείμενης ρύθμισης αλλά και η διευκόλυνση της πώλησης του στοκ των ακινήτων υπό το πρίσμα των επιπτώσεων στον «Ηρακλή», επιπτώσεις που σχετίζονται με την υστέρηση εσόδων από πλειστηριασμούς.

Οι όποιες βελτιώσεις στο ζήτημα των πλειστηριασμών αφορούν το υπουργείο Δικαιοσύνης και οι διευκολύνσεις στα ακίνητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Από την πλευρά τους, οι servicers, τα business plans των οποίων κρίνουν τα έσοδα των τιτλοποιήσεων που στηρίχθηκαν από τον μηχανισμό του «Ηρακλή», έχουν προτείνει στην κυβέρνηση μια σειρά από βελτιώσεις. Οι βασικές από αυτές αφορούν τα εξής:

Για τα ακίνητα

- Πρόσβαση υπερθεματιστών σε μισθωτήρια. Όπως αναφέρουν οι servicers, η δυσλειτουργία των ΔΟΥ και η στενή διατύπωση του άρθρου 997 ΚΠολΔ δημιουργεί πρακτικά εμπόδια στον έλεγχο μισθωτικών σχέσεων. Προτείνονται τροποποιήσεις ώστε ο υπερθεματιστής να έχει πρόσβαση στα σχετικά μισθωτήρια εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

- Προβλήματα από εικονικές ή μεταγενέστερες μισθώσεις. Όπως αναφέρουν, η απώλεια της προθεσμίας καταγγελίας λόγω καθυστερημένης μεταγραφής και η σύναψη εικονικών μισθώσεων μετά την κατάσχεση απαιτούν νομοθετική παρέμβαση και υποχρεωτική χορήγηση των απογράφων ταυτόχρονα με την αίτηση μεταγραφής.

- Τεχνική διαχείριση και νομιμοποίηση ακινήτων. Όπως επισημαίνουν, προβλήματα πολεοδομικής φύσης ή έλλειψη τεχνικών εγγράφων εμποδίζουν την αξιοποίηση ακινήτων. Προτείνουν ρυθμίσεις για ταχύτερη πρόσβαση σε οικοδομικά στοιχεία και διευκολύνσεις στις τακτοποιήσεις, ακόμα και με μονομερείς ενέργειες του ιδιοκτήτη.

- Προτείνουν τη δυνατότητα ένταξης ΑΕΕΑΠ σε επιδοτούμενα προγράμματα ανακαίνισης και μίσθωσης για ακίνητα μικρής αξίας.

Για τους πλειστηριασμούς

- Οι καθυστερήσεις στην έκδοση διαταγών πληρωμής, ιδίως στα μεγάλα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία, οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις εισπράξεων και αδυναμία ενεργοποίησης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, οι servicers προτείνουν την κατάργηση ποσοτικών περιορισμών, την επέκταση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και τη θέσπιση προθεσμιών για την εκδίκαση ανακοπών.

- Εκαναν αναφορά στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι πολυετείς καθυστερήσεις στην εκδίκαση ανακοπών κατά της εκτέλεσης, λειτουργώντας αποτρεπτικά για τους υπερθεματιστές και υπονομεύοντας τη ρευστότητα από πλειστηριασμούς. Η πρόταση των servicers προβλέπει δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή, προγραμματισμό και εκδίκαση όλων των σχετικών ανακοπών εντός ενός έτους από τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

- Για τις καθυστερήσεις συμβολαιογράφων και Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων προτείνουν τη θέσπιση ρητών προθεσμιών και δυνατότητα αντικατάστασης αδρανών συμβολαιογράφων, καθώς και την κατάργηση της κατάθεσης στο ΤΠ&Δ, δεδομένης της ύπαρξης επαγγελματικών λογαριασμών στους συμβολαιογράφους.

- Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια αναφορικά με την καταχώριση και έκδοση πράξεων μεταγραφής, ζητείται η ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας και η τήρηση ρητών προθεσμιών για την έκδοση πιστοποιητικών. Είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, λένε οι servicers, για την επιτάχυνση των πράξεων που σχετίζονται με πλειστηριασμούς.

- Σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα SOLON, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για την παρακολούθηση πινακίων: Προτείνεται η διασύνδεσή της με το e-κατάθεση δικογράφων και η λειτουργία της ως ψηφιακού αρχείου όλων των διαδικασιών κάθε υπόθεσης, προσβάσιμο με ΑΦΜ ή μέσω taxisnet, για διαφάνεια και ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των γραμματειών.

Νόμος Κατσέλη

Για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη οι servicers υποστηρίζουν ότι η διαδικασία ρευστοποίησης με εκκαθαριστή είναι αναποτελεσματική, λόγω τεχνικών και διοικητικών εμποδίων. Προτείνουν τη χρήση της πλατφόρμας e-auction και των άρθρων του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και τον διορισμό Διαχειριστών Αφερεγγυότητας αντί εκκαθαριστών, διασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Φορέας Ακινήτων

Για τον Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων επισημαίνουν ότι η μη σύσταση του Φορέα, τέσσερα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου, δημιουργεί κενό για τις περιπτώσεις ευάλωτων οφειλετών και επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του πλαισίου ρευστοποίησης.