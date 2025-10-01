Ξεκινά η ανάπλαση της μαρίνας Αλίμου, project 100 εκατ. ευρώ

Στην εκκίνηση βρίσκεται πλέον το έργο ανάπλασης της μαρίνας Αλίμου, ένα project 100 εκατ. ευρώ, με το οποίο έχει επιφορτιστεί η REDS, μέλος του ομίλου Ελλάκτωρ, μετά την προέγκριση της σχετικής οικοδομικής άδειας.

Μόλις χθες εκδόθηκε η πράξη της προέγκρισης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αλίμου, φέρνοντας το έργο της αναβάθμισης της μαρίνας ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση του ομίλου Ελλάκτωρ στην πρόσφατη γενική συνέλευση της εταιρείας είχε γνωστοποιήσει ότι βρισκόταν εν αναμονή της έκδοσης των οικοδομικών αδειών του έργου εντός του έτους, δεδομένου ότι στο τέλος του 2024 η εταιρεία είχε υποβάλει τις οριστικές μελέτες αναμόρφωσης της μαρίνας.

Σημειωτέον ότι η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έγκριση της χωροθέτησης και των περιβαλλοντικών όρων της μαρίνας Αλίμου υπεγράφη από τους υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Τουρισμού τον Ιούνιο του 2024.

Ενδεικτικό της σημασίας της περαιτέρω ανάπτυξης της μαρίνας είναι η συμβολή της στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του κλάδου της Ανάπτυξης Ακινήτων του ομίλου Eλλάκτωρ για το α’ εξάμηνο του 2025, που ανήλθαν στα 8,8 εκατ. ευρώ, προήλθε από τη μαρίνα Αλίμου, στα 6,8 εκατ. ευρώ.

Στόχος της εισηγμένης σε κάθε περίπτωση είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού πόλου αναψυχής, που θα συνδυάζει μια από τις πιο σύγχρονες τουριστικές μαρίνες της Μεσογείου με υποδομές φιλοξενίας και χώρους εστίασης και γραφείων.

Τι προβλέπει το έργο

Βάσει πλάνου, στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, συνολικής επιφάνειας 210.000 τ.μ., προβλέπεται η ανάπτυξη περίπου 18.000 τ.μ. σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν χρήσεις εστίασης, ξενοδοχειακών υπηρεσιών, γραφείων και εμπορίου. Ο περιβάλλων χώρος της μαρίνας θα αποτελέσει έναν παραθαλάσσιο προορισμό αναψυχής, ανοικτό στο κοινό και διαμορφωμένο με τρόπο φιλικό στον πεζό και το ποδήλατο.

Σύμφωνα με τα σχέδια της ανάπτυξης, η διαμόρφωση του χώρου θα περιλαμβάνει εκτεταμένους χώρους πρασίνου, πλατειών, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, θα αυξηθούν σημαντικά και οι χώροι στάθμευσης. Παράλληλα, θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες προς τους ελλιμενιζόμενους ιδιοκτήτες σκαφών.

Σήμερα, η μαρίνα Αλίμου προσφέρει περίπου 1.100 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων μεγεθών και εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες ελλιμενισμού της αγοράς ναύλωσης σκαφών αναψυχής της Αθήνας.

Σημειωτέον ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είχε διαμορφωθεί στα 50 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει διπλασιαστεί λόγω του αυξημένου κατασκευαστικού κόστους.

To Ταμείο Ανάκαμψης

Μέρος του project πήρε τον περασμένο Απρίλιο το «πράσινο φως» για ένταξή του στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων», που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, του υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης της επένδυσης «Θωράκιση και Επεξεργασία Υδάτων Τουριστικού Λιμένα» που είχε υποβάλει η «Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Το συγκεκριμένο τμήμα του έργου προβλέπει την «κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του τουριστικού λιμένα καθώς και είτε της αθλητικής ή της πολυλειτουργικής υποδομής», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7,4 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 5,3 εκατ. ευρώ περίπου αφορούν τη δημόσια δαπάνη και 2,1 εκατ. ευρώ την ιδιωτική δαπάνη.

Με την προβλεπόμενη αναβάθμιση της μαρίνας Αλίμου αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω η συγκεκριμένη περιοχή του παραλιακού μετώπου της Αττικής, συνεισφέροντας στην ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας από το Φάληρο μέχρι και το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020 ολοκληρώθηκε η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία «Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου Α.Ε.», θυγατρική της «Άκτωρ Παραχωρήσεις», με εφάπαξ αμοιβή παραχώρησης 27,3 εκατ. ευρώ.

Η «Άκτωρ Παραχωρήσεις» μετά την ανάληψη της εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου για τα επόμενα 40 χρόνια (με δυνατότητα επέκτασης στα 50 έτη) ανέθεσε στη REDS τη μελέτη και την κατασκευή για την ανάπτυξη της νέας μαρίνας.