Μοχλός ανάπτυξης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου

Τα οφέλη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY παρουσίασε χθες στο 1ο Συνέδριο Ενέργειας του Ελληνο-Γαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ο διευθύνων σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αποθήκευσης Ενέργειας και διευθύνων σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου ELICA MEDIΤERRANEAN ELECTRICAL INTERCONNECTION του ομίλου Κοπελούζου, Γιάννης Καρύδας.

Ο κ. Καρύδας παρουσίασε τη σημασία των διεθνών διασυνδέσεων για τη μετάβαση σε μία νέα εποχή, σημειώνοντας ότι το GREGY αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία ενεργειακών λεωφόρων Νότου-Βορρά.

Επίσης, παρουσίασε τα πλεονεκτήματα από το GREGY, που θα συνδέσει με υποθαλάσσιο καλώδιο την Αίγυπτο με την Ελλάδα για τη μεταφορά 3.000 MW καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Όπως ανέφερε, το έργο, το οποίο έχει ενταχθεί στην λίστα έργων PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο πλαίσιο Global Gateway, που περιλαμβάνει έργα κρίσιμων υποδομών για την Ευρώπη, θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μεταφέροντας καθαρή ενέργεια, συνεχούς ροής (baseloadprofile) σε ανταγωνιστικές τιμές, προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών και της ελληνικής βιομηχανίας.

«Με το GREGY, οι ελληνικές βιομηχανίες θα μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, το οποίο αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη παράμετρο επιβίωσης, ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, και θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό εξαγωγικό προσανατολισμό. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί με τον τρόπο αυτόν σημαντικά η ελληνική οικονομία. Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY θα οδηγήσει σε ενοποίηση των ενεργειακών αγορών δημιουργώντας μεγαλύτερη ρευστότητα και θα αυξήσει σημαντική την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας», τόνισε ο κ. Καρύδας.

«Με το GREGY, η Ελλάδα αποκομίζει σημαντικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά οφέλη, ενισχύοντας την οικονομία της και θωρακίζοντας την αγορά ενέργειας, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της και η οποία δεν θα επηρεάζεται από τις διεθνείς αναταράξεις, καθιστώντας την χώρα μας σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην ΝΑ Ευρώπη», κατέληξε.

