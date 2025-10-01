#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Βαρύτατες κατηγορίες από τον εισαγγελέα

Ποιες είναι οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν κατά των συλληφθέντων. Ο εισαγγελέας τους παραπέμπει για σωρεία αδικημάτων.

Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Βαρύτατες κατηγορίες από τον εισαγγελέα

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 14:33

Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για τη μεγάλη υπόθεση εγκληματικής δράσης πολυπληθούς ομάδας που με εικονικά τιμολόγια φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορούν:

  • Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
  • Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση
  • Άμεση συνέργεια στην απάτη
  • Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμένων φόρων
  • Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
  • Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ
  • Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
  • Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ
  • Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
  • Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣτΕ: Την Τετάρτη η συνταγματικότητα του master plan του λιμένα Πειραιά

Τέμπη: H σύνταξη κατηγορητηρίου το επόμενο βήμα προς τη δίκη

Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Θεσσαλονίκη: Νέα καταδίκη γιατρού για «φακελάκια», 30 μήνες με τριετή αναστολή

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο