Συμφωνία για μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ

Η λίστα θα ανακοινωθεί μέχρι 15 Οκτωβρίου. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ζητά παράλληλα από τις αλυσίδες να περιορίσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος για περισσότερες μειώσεις.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 15:06

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε σήμερα συνάντηση με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου, με αντικείμενο την πρωτοβουλία για μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η λίστα με τους 1.000 κωδικούς θα δοθεί μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά το τέλος της συνάντησης:

«Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών.

Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη.

Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία.

Αλλά, ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται.

Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

Σημειώνεται ότι για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς έχει υπάρξει συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

 

