Εγκαταλείπουν τις ρυθμίσεις χρεών 4 στους 10 οφειλέτες

Ζητούμενο παραμένει η πειθαρχία των οφειλετών του ΕΦΚΑ στην αποπληρωμή των χρεών, που ξεπέρασαν στο τέλος Ιουνίου τα 50 δισ. ευρώ, καθώς μόνο 3 στους 10 ολοκληρώνουν τη ρύθμιση στην οποία έχουν ενταχθεί, έναντι 4 στους 10 που την εγκαταλείπουν.

Η εικόνα που περιγράφεται στην τελευταία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος 2025, αποτυπώνει το διαχρονικό πρόβλημα της εισπραξιμότητας των οφειλών προς τα ταμεία, που πλέον έχουν ξεπεράσει τα 50 δισ. ευρώ: ενώ η πλειονότητα των οφειλετών κάνει το βήμα να ενταχθεί σε ρύθμιση, περισσότεροι από τους μισούς τελικά την χάνουν. Μόνο ένας στους τρεις φτάνει στο τέλος της διαδρομής, εξοφλώντας το χρέος του. Η διατήρηση μεγάλου όγκου οφειλών σε «απολεσθείσες» ρυθμίσεις επηρεάζει και την σταθερή ροή εσόδων προς τον ΕΦΚΑ, ενώ παράλληλα, η σχετικά μικρή συμμετοχή των ενεργών ρυθμίσεων (μόλις 1,4 ευρώ στα 10 ευρώ χρέους) δείχνει ότι η πειθαρχία στην αποπληρωμή παραμένει ζητούμενο.

Εν αναμονή της αξιοποίησης και ιδιωτικών εταιρειών στην διαδικασία είσπραξης οφειλών – σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας επεξεργάζονται το Τεχνικό Δελτίο προκειμένου να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός – οι οφειλέτες φαίνεται πως ακόμη και για μικρά χρέη, δεν επιλέγουν τον διακανονισμό. Η νέα τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ για το β΄ τρίμηνο του 2025 αποτυπώνει με εντυπωσιακή καθαρότητα την πορεία και – κυρίως – τα αδιέξοδα των ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητα των οφειλετών έχει ενταχθεί κάποια στιγμή σε ρύθμιση, όμως η επιτυχής ολοκλήρωσή της παραμένει η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Συγκεκριμένα, έως και τις 30/6/2025 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.327.870 ρυθμίσεις οφειλών. Από αυτές 657.091 είναι ενεργές (28%), 782.892 ολοκληρωμένες (34%) και 887.887 απολεσθείσες/εγκαταλελειμμένες (38%). Αυτό σημαίνει ότι από κάθε 10 οφειλέτες που μπαίνουν σε ρύθμιση μόλις 3 την ολοκληρώνουν, 4 την εγκαταλείπουν και 3 συνεχίζουν να την τηρούν, χωρίς να είναι αυτονόητο ότι θα την ολοκληρώσουν. Συνολικά, μέχρι τον Ιούνιο 2025, έχουν υπαχθεί σε κάποια μορφή ρύθμισης οφειλές ύψους 30,3 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 60% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών που διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ (50,3 δισ. ευρώ). Από αυτά τα 30,3 δισ. ευρώ, 6,9 δισ. ευρώ βρίσκονταν σε ενεργές ρυθμίσεις στο τέλος Ιουνίου (23%).

Υπάρχουν βέβαια και 3,9 δισ. ευρώ που έχουν εξοφληθεί πλήρως μέσω ολοκληρωμένων ρυθμίσεων (13%). Η πλειοψηφία όμως, ήτοι 19,5 δισ. ευρώ έχουν μεν ενταχθεί σε ρύθμιση κι έχουν εγκαταλειφθεί σε κάποιο σημείο αυτής, λόγω απώλειας τουλάχιστον 2 δόσεων (64%). Στην πράξη, σε σύνολο 10 ευρώ χρέους, 6 ευρώ είχαν ενταχθεί κάποια στιγμή σε ρύθμιση. Από αυτά, μόλις 1,3 ευρώ πληρώθηκαν και ολοκληρώθηκαν. Τα 4 ευρώ οφειλής εγκαταλείφθηκαν, ενώ σήμερα, μόλις 1,4 ευρώ παραμένουν σε ενεργό καθεστώς ρύθμισης.

Πλέον, η μόνη «ανοικτή» ρύθμιση είναι αυτή των 24 δόσεων, η γνωστή και ως πάγια ρύθμιση οφειλών, όπου έχουν ενταχθεί και αποπληρώνουν τις δόσεις τους, 149.987 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τον διακανονισμό χρέους ύψους 1,33 δισ. ευρώ. Συνολικά βέβαια, κάποια στιγμή κατά τα τελευταία 12 χρόνια, έχουν ενταχθεί σε πάγια ρύθμιση ποσά ύψους 14,75 δισ. ευρώ από 1.361.544 οφειλέτες. Όμως, η συντριπτική πλειοψηφία, ήτοι 719.130 οφειλέτες εγκατέλειψαν τη ρύθμιση, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αρρύθμιστα ποσά ύψους 11,8 δισ. ευρώ.

Το τελευταίο διάστημα, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων ασκούν έντονες πιέσεις για να υπάρξει κάποια νέα ρύθμιση οφειλών, με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις και περισσότερες των 24 (48 ή ακόμη και 72) δόσεις, σε σχέση πάντα με την ισχύουσα πάγια ρύθμιση, ενώ ζητούν και επανενεργοποίηση των 120 δόσεων, για περιπτώσεις που απώλεσαν κάποιες δόσεις, υπό την προϋπόθεση πληρωμής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν παράλληλα με την επιλογή των ιδιωτών που θα εμπλακούν ενεργά στην διαδικασία, στη λογική της πιο εξατομικευμένης προσέγγισης, αφού θα υπάρχει το σύνολο των στοιχείων που χρειάζεται ο e-ΕΦΚΑ για να διεκδικήσει τις οφειλές του.