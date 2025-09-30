Τιμολόγια πολλαπλών ταχυτήτων στο ρεύμα για τον Οκτώβριο

Σε αντίθεση με τις ανοδικές τάσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας και το μήνα που «φεύγει» με άνοδο 27% έναντι του προηγούμενου, οι πληροφορίες τουλάχιστον για τους μεγάλους παίκτες παραπέμπουν μάλλον σε αυτοσυγκράτηση ως προς τα πράσινα τιμολόγια, που συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά με πάνω από 4 εκατομμύρια πελάτες.

Στο μέτωπο της ΔΕΗ, τα μηνύματα υποδηλώνουν απορρόφηση σημαντικού μέρους του κόστους, όπως κάθε φορά που η χονδρική κινείται με διψήφια ανοδικά ποσοστά, με την επιχείρηση να περιορίζει ή και να ενσωματώνει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης, ειδικά όταν στα πράσινα τιμολόγια κατέχει μακράν το μεγαλύτερο μερίδιο στο χώρο.

Στην περίπτωση της Protergia, η εταιρεία ανακοίνωσε χθες μια ελαφρά μείωση (-7%) στο δικό της πράσινο τιμολόγιο (14,9 λεπτά/ kWh), ενώ εκτιμάται ότι σε μεταβολές, αλλά συγκρατημένες, παρά τις αυξημένες χονδρεμπορικές τιμές, θα προβούν και άλλοι καθετοποιημένοι παίκτες, που δύσκολα θα ρισκάρουν να χάσουν μερίδια.

Την εικόνα αυτή ενισχύει και η χθεσινή δήλωση του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου πώς εκτιμά ότι «δεν θα έχουμε αυξήσεις (σ.σ. των πράσινων τιμολογίων για τον επόμενο μήνα) και ότι αν υπάρξουν θα είναι περιορισμένες».

Το σήμα που έδωσε και το τάιμινγκ της τοποθέτησης δεν φαίνεται να είναι τυχαίο, καθώς οι πληροφορίες από την αγορά μιλούν για απόφαση απορρόφησης από μεγάλους παίκτες μέρους των ανοδικών τάσεων της χονδρικής του Σεπτεμβρίου που δεν έχει καμία σχέση με το «κοκτέιλ» μεγάλης ηλιοφάνειας και ισχυρών ανέμων του Αυγούστου, οδηγώντας τότε σε βουτιά κατά 27% τη μέση τιμή.

Συνθήκες Dunkelflaute ξανά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Τα μηνύματα πάντως από τα ενεργειακά χρηματιστήρια δεν είναι καθυσηχαστικά. Ο μήνας «φεύγει» με μια μέση τιμή 92,77 €/ MWh έναντι 73,15 €/ MWh του Αυγούστου, και με τις τάσεις ανοδικές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής αλλά και της Βόρειας Ευρώπης, καθώς η σταδιακή αύξηση της ζήτησης συνοδεύεται και από ένα συνδυασμό συννεφιάς (που μεταφράζεται σε ψαλίδι στην παραγωγή των φωτοβολταϊκών) και άπνοιας (μειωμένη παραγωγή των αιολικών).

Ενα μεγάλο μέρος της ηπείρου «χορεύει» ξανά στο γνωστό ρυθμό του Dunkelflaute, δηλαδή μιας «σκοτεινής νηνεμίας» που οδηγεί σε κατακόρυφη μείωση της παραγωγής από αιολικά και φωτοβολταϊκά και σε μεγάλη αύξηση παραγωγής των ακριβών μονάδων φυσικού αερίου : Από τη Βουλγαρία μέχρι τη Σλοβενία και από την Ουγγαρία μέχρι την Τσεχία και τη Γερμανία, τα χρηματιστήρια κινούνται ανοδικά, με τιμές από τα 130 μέχρι και πάνω από τα 150 ευρώ η Μεγαβατώρα και με spikes σήμερα το βράδυ, πάνω από τα 350 ευρώ σε κάποιες χώρες.

Τον τόνο δίνουν τόσο κάποιες αγορές ρεύματος του Βορρά (Γερμανία, Πολωνία) που τον τελευταίο χρόνο έχουν ανατιμηθεί σημαντικά, όσο φυσικά και ο γνωστός «διακεκαυμένος» άξονας Ουγγαρίας - Ρουμανίας - Βουλγαρίας - Ελλάδας, που δείχνει να αρχίζει να επηρεάζει και γειτονικές χώρες, όπως η Κροατία και η Σλοβενία, και ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα συνδυασμό χαμηλών θερμοκρασιών, μειωμένης παραγωγής ΑΠΕ και χαμηλής στάθμης στα υδροηλεκτρικά.

Η άπνοια στη Ρουμανία και η «επικίνδυνη» Ουγγαρία

Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, στοιχεία που παραθέτει η εξιδεικευμένη ιστοσελίδα Montel, δείχνουν ότι η ωριαία παραγωγή των αιολικών έχει πέσει στα 90-150 Μεγαβάτ, όταν τα συνήθη επίπεδα κινούνται στα 1.000 MW την ώρα.

Στην πάντα «επικίνδυνη» Ουγγαρία, απ' όπου και ξεκίνησε η περυσινή κρίση και το χρηματιστήριο της οποίας θεωρείται βαρόμετρο για όλη τη περιοχή, η αγορά κινείται το τελευταίο διάστημα σε υψηλά τριμήνου στα 150 ευρώ/MWh.

Τις ανοδικές αυτές τάσεις αποτυπώνει και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, όπου η μέση τιμή χθες διαμορφώθηκε στα 141,58 ευρώ/MWh - με τη χώρα σε ρόλο αρνητικού πρωταθλητή στην ΕΕ - και σήμερα κινείται στα 144,28 ευρώ/MWh, ελάχιστα αυξημένη.

Το θέμα είναι ότι κατά τις βραδυνές ώρες, τότε που σβήνουν τα φωτοβολταικά και μπαίνουν μπροστά οι συμβατικές μονάδες, τα νούμερα εκτινάσσονται, με μέγιστη τιμή χθες τα 425,83 ευρώ/MWh και σήμερα τα 367 ευρώ/MWh. Σε αυτό το κρεσέντο των τελευταίων ημέρων οφείλεται το γεγονός ότι η μέση τιμή για τον Σεπτέμβριο έφτασε τα 93 ευρώ/MWh, έναντι 73,17 ευρώ/MWh του Αυγούστου.

Ενα νούμερο που φαίνεται μεγάλο ειδικά όταν συγκρίνεται με εκείνο του προηγούμενου μήνα, όπου η τιμή είχε «βουτήξει» κατά 27% χάρη στην ευνοική συγκυρία των ισχυρών αέρηδων, της μεγάλης ηλιοφάνειας και της απουσίας κάποιου καύσωνα διαρκείας στην περιοχή, αποσοβώντας συνθήκες ενεργειακής κρίσης, όπως του περασμένου καλοκαιριού. Σημειωτέον ότι τον Αύγουστο του 2024 η μέση χονδρεμπορική τιμή είχε διαμορφωθεί στα 129,83 ευρώ/MWh και το Σεπτέμβριο του 2024 στα 112,45 ευρώ/MWh.