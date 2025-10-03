Βιομηχανικό ρεύμα: Στα χέρια του Μητσοτάκη ο φάκελος, τα σενάρια

Στο γραφείο του Πρωθυπουργού βρίσκεται πλέον ο φάκελος με τις προτεινόμενες λύσεις για το βιομηχανικό ρεύμα, καθώς τα ανοικτά θέματα παραμένουν, όπως δείχνει και η δεύτερη χθεσινή Διυπουργική, υπό τον Κ.Χατζηδάκη, με συμμετοχή του Σπ. Θεοδωρόπουλου (ΣΕΒ) και της Λ. Σαράντη (ΣΒΕ), η οποία ωστόσο δεν κατέληξε σε κάποια συμφωνία.

Τούτων δοθέντων δεν αποκλείεται να μετατεθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία, πέραν της 7ης Οκτωβρίου, όπου και διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, η ώρα των ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό, καθώς θεωρείται αρκετά δύσκολο μέχρι την επόμενη Τρίτη να έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, όπως προέβλεπε το σενάριο που κυκλοφορούσε τις προηγούμενες ημέρες.

Στη πράξη, παρ' ότι σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, επιβεβαιώθηκε και χθες, για μια ακόμη φορά σε υψηλό πολιτικό επίπεδο πως υπάρχει ισχυρή βούληση από τη κυβέρνηση για τη στήριξη της βιομηχανίας, εντούτοις, αναδείχθηκαν ξανά οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ενώ στο τραπέζι τέθηκαν και εναλλακτικές, πέραν του «ιταλικού μοντέλου».

Στη κατεύθυνση αυτή, λέγεται ότι ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, που κρατά τα κλειδιά του Γενικού Λογιστηρίου, επανέλαβε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια, με βάση τον προϋπολογισμό, είναι στενά. Ο ΣΕΒ έχει κοστολογήσει το «Industrial Energy Reset», όπως ονομάζεται η πρότασή του, στα 285 εκατ. ευρώ το χρόνο (855 εκατ. στη τριετία ή και 1 δισ. ευρώ στο σενάριο που η επιδότηση καλύπτει το 100% της κατανάλωσης των επιχειρήσεων).

Ταυτόχρονα, στη λογική της αναζήτησης εναλλακτικών μέτρων, λέγεται ότι έπεσε χθες στο τραπέζι η ιδέα να «συνεξεταστούν» μαζί με τα μέτρα του ιταλικού μοντέλου, και η τυχόν αύξηση της ενίσχυσης προς τη βιομηχανία από παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί κατά το παρελθόν από τη Κομισιόν και δεν «χτυπούν» στη νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις (όπως π.χ. η αντιστάθμιση του κόστους εκπομπής ρύπων).

Τα 2-3 σενάρια

Το γεγονός ότι το «ιταλικό μοντέλο» δεν αποτελεί μονόδρομο, έκανε σαφές, μιλώντας χθες στο Mega και ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου, λέγοντας «…υπάρχουν 2-3 σενάρια, βλέπουμε τι κάνουν οι άλλες χώρες…», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Τα εμπόδια που υπάρχουν για να επέλθει συμφωνία αναδεικνύει και η χθεσινή άτυπη ενημέρωση από την αντιπροεδρία της κυβέρνησης, που επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση «επιφυλάχθηκε να μελετήσει περαιτέρω το ζήτημα, πριν προβεί στις όποιες σχετικές πρωτοβουλίες», κάνοντας μάλιστα αναφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, όχι όμως και στο ενεργειακό κόστος. Κάτι που μπορεί πιθανώς να ερμηνεύεται στη λογική ότι η κυβέρνηση εξετάζει ευρύτερα μέτρα για τη βιομηχανία, από τη φθηνότερη ενέργεια μέχρι την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, κ.ό.κ.

Στη σύσκεψη, υπό τον Κ. Χατζηδάκη, συμμετείχαν οι υπ. Οικονομικών Κυρ. Πιερακκάκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ.Παπασταύρου, οι υφυπουργοί ΠΕΝ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκους Τσάφου και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, καθώς και η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη.

Το μοντέλο «αλά γκρέκα»

Στην ουσία, και δίχως να έχουν αλλάξει τα όσα υποστηρίζουν εδώ και μέρες κυβερνητικές πηγές, το ιταλικό μοντέλο «αλά γκρέκα» στο οποίο στηρίζεται η πρόταση του ΣΕΒ δεν δείχνει να περνάει ως έχει. Η κυβερνητική γραμμή συνοψίζεται στη φράση ότι στο σενάριο που υιοθετηθεί το «Energy Reset 2.1», όπως η μετονομασία του ιταλικού μοντέλου - μετά τους περιορισμούς που του επέβαλε η Κομισιόν, αυτό πρέπει να συμβεί ως έχει, χωρίς παραλλαγές που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν από τη Κομισιόν ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο βασικότερος περιορισμός από τη Κομισιόν, αφορά τη ρήτρα claw back, το όποιο οικονομικό όφελος προκύπτει στην πρώτη περίοδο εφαρμογής του μοντέλου, δηλαδή κατά τη πρώτη τριετία, οφείλει να επιστραφεί από τη βιομηχανία στα επόμενα 20 έτη. Επίσης, το ιταλικό μοντέλο προβλέπει επιδότηση της συνολικής κατανάλωσης κατά 25%, όταν στην αρχική της εκδοχή, η πρόταση του ΣΕΒ μιλούσε για επιδότηση ακόμη και στο 100%.

Άλλωστε, το «ιταλικό μοντέλο» δεν είναι σίγουρο ότι ευθυγραμμίζεται με την ελληνική πραγματικότητα και τις ανάγκες της χώρας, όπως έχουν καταστήσει εδώ και ημέρες αρμόδιες πηγές. Ειδικά στο βασικό του σημείο που μιλά για επενδύσεις, κατόπιν διαγωνισμών, από τις επιλέξιμες βιομηχανίες, σε νέα έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά), όταν στην Ελλάδα επικρατεί υπερπροσφορά για τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Στη λογική αυτή, και προκειμένου να κάνει πιο ελκυστική την αρχική του πρόταση, ο ΣΕΒ έχει προσθέσει, πέραν των ΑΠΕ, και επενδύσεις σε μπαταρίες στη τελευταία εκδοχή του «Energy Industrial Reset».