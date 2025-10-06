Ακίνητα αξίας 2,62 δισ. ευρώ άλλαξαν χέρια σε επτά μήνες

Η επιτάχυνση των γονικών παροχών και η κάμψη απ’ την άλλη μεριά των αγοραπωλησιών ακινήτων, εν μέσω «κούρσας» τιμών, ήταν τα κύρια στοιχεία που χαρακτήρισαν την κτηματαγορά της χώρας στο επτάμηνο τρέχοντος έτους.

Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, δείχνουν ότι τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 367,43 εκατ. ευρώ, έναντι 385,23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας μείωση 4,62%.

Επιμέρους στο α' τετράμηνο του έτους η κάμψη ήταν ακόμη εντονότερη, καθώς οι εισπράξεις από αγοραπωλησίες υποχώρησαν κατά 17,5% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο η εικόνα στην κτηματαγορά βελτιώθηκε το τρίμηνο Μαΐου – Ιουλίου 2025 με τις αγοραπωλησίες ακινήτων να ανακάμπτουν και τα έσοδα να σημειώνουν αύξηση 12% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2024.

Αντίθετα, οι γονικές παροχές και δωρεές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Το επτάμηνο του 2025 τα έσοδα από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ανήλθαν σε 152,02 εκατ. ευρώ, έναντι 136,97 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11%, με το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ να αποτελεί σημαντικό κίνητρο σε γονείς και παππούδες να μεταβιβάσουν περιουσίες στα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Από τις αρχές του έτους μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ είχαν υποβληθεί περισσότερες από 120.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων, περίπου 60.000 δηλώσεις για γονικές παροχές ακινήτων και 38.000 δηλώσεις δωρεών, καθώς και περισσότερες από 70.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς.

Στο οκτάμηνο του έτους, με βάση τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, άλλαξαν χέρια πάνω από 24.800 ακίνητα συνολικής αξίας 2,62 δισ. ευρώ. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στην πρώτη θέση σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου καθώς πραγματοποιήθηκαν 1.986 αγοραπωλησίες ακινήτων με την συνολική αξία όπως αποτυπώθηκε στα συμβόλαια να υπερβαίνει τα 225 εκατ. ευρώ.

Οι ακριβότερες μεταβιβάσεις εντοπίζονται στη Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη, τη Βούλα, τη Κηφισιά, το Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη.

Για τη στήριξη της αγοράς, η κυβέρνηση επέκτεινε έως το τέλος του 2026 την αναστολή του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες οικοδομές και του φόρου υπεραξίας 15%. Οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.