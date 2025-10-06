Συνεργασία ENTERSOFTONE με τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία με την ENTERSOFTONE, πάροχο λογιστικών και οικονομικών εφαρμογών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η ENTERSOFTONE, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες των λογιστικών φοροτεχνικών γραφείων παρέχοντας εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία τους και ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Οι στόχοι της υποστήριξης, αναβάθμισης και αποκατάστασης του κύρους και του ρόλου του επαγγελματία λογιστή αποτελούν διαχρονικά προτεραιότητες στις ενέργειες του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

Η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών γραφείων, προσφέροντας εργαλεία που εξοικονομούν παραγωγικό χρόνο, μειώνουν το κόστος και προσφέρουν:

αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών

αξιοποίηση της τεχνολογίας για άμεση, έγκυρη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πελατών τους

λύσεις που επιτρέπουν την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους

αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών του Λογιστικού γραφείου

Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, ο ΛΣΑ και η ENTERSOFTONE δεσμεύονται να στηρίξουν ουσιαστικά τον Κλάδο των Λογιστών, αλλά και των επιχειρήσεων, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών του σήμερα και του αύριο, καταλήγει η ανακοίνωση.