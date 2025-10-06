#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνεργασία ENTERSOFTONE με τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών

Η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών γραφείων, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση εργασιών.

Συνεργασία ENTERSOFTONE με τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 12:53

Τελ. Ενημ.: 6 Οκτωβρίου 2025 - 14:29

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία με την ENTERSOFTONE, πάροχο λογιστικών και οικονομικών εφαρμογών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η ENTERSOFTONE, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες των λογιστικών φοροτεχνικών γραφείων παρέχοντας εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία τους και ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Οι στόχοι της υποστήριξης, αναβάθμισης και αποκατάστασης του κύρους και του ρόλου του επαγγελματία λογιστή αποτελούν διαχρονικά προτεραιότητες στις ενέργειες του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

Η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών γραφείων, προσφέροντας εργαλεία που εξοικονομούν παραγωγικό χρόνο, μειώνουν το κόστος και προσφέρουν:

  • αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών
  • αξιοποίηση της τεχνολογίας για άμεση, έγκυρη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πελατών τους
  • λύσεις που επιτρέπουν την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους
  • αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών του Λογιστικού γραφείου

Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, ο ΛΣΑ και η ENTERSOFTONE δεσμεύονται να στηρίξουν ουσιαστικά τον Κλάδο των Λογιστών, αλλά και των επιχειρήσεων, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών του σήμερα και του αύριο, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Entersoft και Softone 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση «δίνει... φτερά» στον κλάδο πληροφορικής

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η ειδική φορολόγηση μισθωτής και επιχειρηματικής δραστηριότητας

Φοροελαφρύνσεις: Ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις στην πλατφόρμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο