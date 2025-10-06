Οι προθεσμίες για μίσθωση έκτασης σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΜΑΕ ενημερώνει, με ανάρτησή του στην ηλεκτρονική σελίδα του, τις επιχειρήσεις-μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τη διαδικασία εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος που υλοποιείται μέσω της δράσης Μarket Sounding της Ειδικής Υπηρεσίας Μετάβασης ΔΑΜ. Η δράση αφορά την αξιοποίηση εκτάσεων στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων που θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση και περιβαλλοντική μετάβαση των περιοχών αυτών.

Μέσω της διενέργειας προκαταρκτικής διερεύνησης της αγοράς Market Sounding, παρέχεται στους ενδιαφερομένους επενδυτές η δυνατότητα να εκφράσουν την προτίμηση και την πρότασή τους σχετικά με τη μελλοντική αξιοποίηση συγκεκριμένων εκτάσεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός επενδυτικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς και της τοπικής κοινωνίας. Με βάση το αποτέλεσμα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Μετάβαση ΜΑΕ θα προχωρήσει στο σχεδιασμό του κατάλληλου μοντέλου αξιοποίησης και χωρικής οργάνωσης των εκτάσεων ή/και σε επαναπροσδιορισμό των τμημάτων αυτών που θα διατεθούν προς αξιοποίηση.

Στην ειδική πλατφόρμα, παρέχεται αναλυτικό ενημερωτικό υλικό, τεχνικά teasers, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και σχετικά δελτία τύπου. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και φορείς καλούνται να εξετάσουν το διαθέσιμο υλικό, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία συμμετοχής σε ένα στρατηγικό εγχείρημα που προωθεί την πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα καθώς και να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους (συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο) ηλεκτρονικά:

Για τη Μεγαλόπολη έως και την Τρίτη 16.10.2025 και ώρα 12:00 Ελλάδας

και ώρα 12:00 Ελλάδας Για τη Δυτική Μακεδονία έως και την Τρίτη 18.11.2025 και ώρα 12:00 Ελλάδας

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Ευφροσύνη Ντίο (e-mail: [email protected]) και τον Μάρκο Χαλκιαδάκη (e-mail [email protected] ).