#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ταχιάος: Τρία σενάρια για τη χρηματοδότηση της επέκτασης Πάτρα - Πύργος

To κόστος για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, όπως επεσήμανε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κυμαίνεται από 700 εκατ. ευρώ.

Ταχιάος: Τρία σενάρια για τη χρηματοδότηση της επέκτασης Πάτρα - Πύργος

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 18:59

Το Υπουργείο Υποδομών σε συνεργασία με την «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» μελετά τρία εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η επέκταση του οδικού άξονα Πάτρα - Πύργος προς την Τσακώνα, με τη μέθοδο της παραχώρησης, ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Olympia Forum VI, διαβεβαιώνοντας ότι το έργο βρίσκεται «στον πολύ κοντινό ορίζοντα».

To κόστος για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, όπως επεσήμανε ο κ. Ταχιάος κυμαίνεται από 700 εκατ. ευρώ. Για τα έργα σχετικά με το αρδευτικό δίκτυο, την ύδρευση και την ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο κ Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι θα ολοκληρωθούν στην ώρα τους.

Με τα 65 χλμ από τα 75 χλμ της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου να έχουν ολοκληρωθεί, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν μειωθεί τα ατυχήματα, περιέγραψε ο Παναγιώτης Παπανικόλας, πρόεδρος και CEO της Ολυμπίας Οδού. Προανήγγειλε ότι το κομμάτι της Εθνικής Οδού στον Άγιο Ανδρέα θα παραδοθεί στις 30 Νοεμβρίου, ενώ αναμένονται οι συνδέσεις στην Κυλλήνη και τον Άραξο. «Τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί 7 δις για τους αυτοκινητόδρομους», ανέφερε ο κ. Παπανικόλας.

Για τους τρεις πυλώνες: νερό-πρόσβαση-αξία- που έχει θέσει ως προτεραιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανε λόγο ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα μίλησε για τα αρδευτικά έργα, την αναβάθμιση των παλιών δικτύων, καθώς και την υπογειοποίηση άλλων. Αναφέρθηκε στην αγροτική οδοποιία, στη χρηματοδότηση σχεδίων βελτίωσης της γεωργίας, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, την τηλεμετρία και την ενίσχυση της μεταποίησης.

Έχει ξεκινήσει η δημοπράτηση για έργα 50 εκατ. ευρώ σχετικά με αντιπλημμυρικά έργα, εθνικού οδικού δικτύου 1.200 χλμ και επαρχιακού δικτύου 4.100 χλμ, επεσήμανε ο Βασίλης Γιαννόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, τόνισε, ότι νέα έργα δρομολογούνται, όπως η συντήρηση αρδευτικών δικτύων, ιδιαίτερα στους αγροτικούς νομούς της Περιφέρειας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Σχετικά με το έργο της ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη) μίλησε ο Ξενοφών Μανιατογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΔΕΠΑΝ και Πρώην Δήμαρχος Βριλησσίων. Επιπλέον αναφέρθηκε στα έργα μέσω ΣΟΧΕ (Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης), όπως ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και νοσοκομείων, όπως της Αμαλιάδας, αγροτικές οδοποιίες στην Πύργο και την Ερύμανθο κ.α.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σπανάκης: Πάνω από 650 έργα στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου

Παπαθανάσης: Νέα ενίσχυση στις Περιφέρειες για εντάξεις έργων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Σταμπουλίδης: Θεσμικές αλλαγές για να μην καθυστερούν τα δημόσια έργα

Ταχιάος: Τα έργα υποδομών πρέπει να είναι χρήσιμα για τους πολίτες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο