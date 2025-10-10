Καλώδιο GSI: Το πινγκ πονγκ γίνεται… τρίλιζα

Τα προσχήματα επιχειρούν να διασώσουν Αθήνα και Λευκωσία, προσπαθώντας να δείξουν ότι δεν βρίσκονται σε σύγκρουση για το καλώδιο και ότι κλίμα μεταξύ των δύο χωρών είναι άριστο, ωστόσο δεν καταφέρνουν να πείσουν, καθώς τα τεχνικοοικονομικά προβλήματα παραμένουν και η λύση αγνοείται.

Στην πραγματικότητα και παρά την εικόνα σύμπλευσης, αγαστής συνεργασίας και «εποικοδομητικής συνάντησης σε άριστο κλίμα», όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, για τη χθεσινή σύσκεψη των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, τα πολλά οικονομικοτεχνικά θέματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές παραμένουν ορθάνοιχτα.

Και στη τηλεδιάσκεψη για το καλώδιο στην οποία ζήτησε να παραστεί ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, μαζί με τους κ.κ. Σταύρο Παπασταύρου και Γιώργο Παπαναστασίου, και η οποία έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τις πληροφορίες για την επόμενη Τρίτη, οι δύο υπουργοί - εκτός κάποιου δραματικού απροόπτου - θα πάνε χωρίς κάποια συνολική «τεχνική» λύση. Ενα πλέγμα δηλαδή απαντήσεων στις πολλές εκκρεμότητες, ώστε να υπάρξει υπέρβαση του σημερινού blame game για τον διαφαινόμενο εκτροχιασμό του έργου.

Το πιθανότερο είναι ότι για να τηρήσουν τα προσχήματα, να δείξουν ότι καταγράφεται πρόοδος, και κυρίως να εμφανιστούν ενωμένοι, οι εκπρόσωποι των δύο κυβερνήσεων θα προσέλθουν στη σύσκεψη, έχοντας κάτι στα χέρια, (π.χ. τη μεταβίβαση των ιδιοκτησιακών αδειών του GSI στον ΑΔΜΗΕ για την οποία λέγεται ότι οι σχετικές αποφάσεις των κυπριακών αρχών είναι έτοιμες), χωρίς ωστόσο και αυτό να αλλάζει τη μεγάλη εικόνα δύο «εταίρων» που επί της ουσίας τους χωρίζει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για το έργο .

Η μεν Κύπρος δεν δέχεται να δώσει χρήματα όταν υπάρχει και το άλλοθι ότι δεν γίνονται έρευνες στο βυθό, λόγω των αντιδράσεων της Τουρκίας. Η δε, Ελλάδα, δεν δέχεται να ξοδέψει άλλο διπλωματικό κεφάλαιο και να αναλάβει μόνη της το γεωπολιτικό ρίσκο, για ένα έργο όπου κύριος ωφελημένος είναι η Λευκωσία, εφόσον η τελευταία δεν επιλύσει τις πολλές οικονομικές και ρυθμιστικές εκκρεμότητες που της αναλογούν.

Προσπάθεια εικόνας σύμπνοιας και διαχείρισης του blame game

Τα πάντα μάλιστα δείχνουν ότι στο επόμενο επεισόδιο του σίριαλ, το πολύμηνο πινγκ πονγκ μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας θα εξελιχθεί σε…τρίλιζα, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι στο παιχνίδι της απόδοσης ευθυνών θα μπει και η Κομισιόν.

Σύμφωνα με κυπριακές πήγες, η Λευκωσία προτίθεται να αναδείξει στη σύσκεψη υπό τον κ. Γιόργκενσεν τον γεωπολιτικό παράγοντα, δηλαδή τη στάση της Τουρκίας, που είναι και ο ελέφαντας στο δωμάτιο, γνωρίζοντας ωστόσο ότι η Κομισιόν δεν έχει δείξει μέχρι τώρα καμία διάθεση να ασκήσει πιέσεις στην Άγκυρα, όχι μόνο για το καλώδιο, αλλά για πλειάδα άλλων ακόμη σοβαρότερων θεμάτων.

Στην πραγματικότητα, ακόμη και αν υπάρξει κάποια τοποθέτηση του Δανού Επιτρόπου, στη γραμμή των χλιαρών αντιδράσεων για τη Τουρκία στις οποίες μας έχει συνηθήσει η Κομισιόν, το πρώτο που θα θέσει προς τις εμπλεκόμενες πλευρές θα είναι να ξεκαθαρίσουν αν θέλουν ή δεν θέλουν το έργο και τι προτίθενται να κάνουν για αυτό. Και εφόσον το στηρίζουν να το αποδείξουν έμπρακτα.

Το είπε όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε προχθές η κοινοτική εκπρόσωπος, που απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), σημείωσε ότι «όλες οι πλευρές πρέπει να δεσμευτούν για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου, και κατά βάση, οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι προς ζημία των ίδιων των εμπλεκομένων».

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ελληνική και η κυπριακή πλευρά ετοιμάζονται για τη σύσκεψη της Τρίτης με τον Επίτροπο Γιόργκενσεν, έχοντας ανοικτές όλες τις εκκρεμότητες και παρά την εικόνα σύμπνοιας που επιχειρούν να δείξουν, και τις εκ νέου πολιτικές διαβεβαιώσεις ότι στηρίζουν το έργο, τίποτα δεν συνηγορεί ότι επί της ουσίας έχει αλλάξει κάτι.

Τα πάντα μάλιστα δείχνουν ότι τις τελευταίες ημέρες ο GSI κάνει ολοταχώς βήματα προς τα πίσω. Την εκτίμηση ότι οδεύει προς τις ελληνικές και κυπριακές καλένδες ενισχύουν οι πρόσφατες κυβερνητικές δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες, η σχέση μεταξύ των δύο χωρών έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το καλώδιο και κανένα έργο δεν πρόκειται να τις διαταράξει.

Στην ουσία, η κυβέρνηση αρχίζει να περνά το μήνυμα πως είναι διαχειρίσιμο το «να μην τα βρουν Αθήνα και Λευκωσία», παρ' ότι γνωρίζει πως καλώς ή κακώς, η Ελλάδα (και η Κύπρος) δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια ειδικά σε μια περίοδο σοβαρών γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αν το καλώδιο ματαιωθεί, θα επισημοποιηθεί το δόγμα της Άγκυρας ότι «κανένα έργο δεν γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδεια, συναίνεση ή τη συμμετοχή της», με ό,τι αυτό σημαίνει και για άλλα projects ελληνικού ενδιαφέροντος.

Η ανάδειξη του ρόλου της Τουρκίας στην Ευρώπη

Στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δεν έχει αναδείξει μέχρι τώρα τα εμπόδια που θέτει η Τουρκία σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο στην ΕΕ, σαφής απάντηση δεν υπάρχει. Αν και δεν αποτελεί το βασικό λόγο για τον οποίο η Αθήνα δεν το έχει κάνει, εντούτοις σύμφωνα ένα κακό (και ακραίο;) σενάριο υπάρχει ο φόβος η Κομισιόν να φτάσει να προτείνει εκείνη τη λύση ως προς το ποιές παράκτιες χώρες θα πρέπει να ενημερώνουν τα πλοία που διεξάγουν έρευνες βυθού για πόντιση καλωδίων..

Σημειωτέον ότι το Μάρτιο, ερωτηθείς από το euro2day.gr ανώτερος σύμβουλος του Δανού Επιτρόπου Νταν Γιόργκενσεν για τη στάση της Κομισιόν ως προς το GSI έναντι της Τουρκίας, ούτε λίγο, ούτε πολύ είχε απαντήσει ότι το ζήτημα αφορά και τη Τουρκία!

«Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν και η Τουρκία αποτελεί μέρος της υπόθεσης», είχε τότε απαντήσει ο δανός σύμβουλος του Επιτρόπου, Τόμας Ανκερ Κρίστενσεν, αναγορεύοντας τη γείτονα σε ρυθμιστή του καλωδίου, και προκαλώντας ερωτήματα πώς είναι δυνατόν ένα τόσο υψηλόβαθμο στέλεχος να κάνει μια τόσο άστοχη τοποθέτηση, και να μην γνωρίζει βασικές πτυχές μιας τόσο σοβαρές υπόθεσης…