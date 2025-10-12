Ευθυμίου: Τι ισχύει για τις νέες μεταρρυθμίσεις στο νέο εργασιακό ν/σ

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο και τις αλλαγές που φέρνει, αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που δίνεται κυρίως από την αντιπολίτευση, είναι ότι υπάρχει πλέον μια καθολική εφαρμογή του 13ου. Δεν ισχύει αυτό. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι το οκτάωρο είναι ένα θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα, για το οποίο οι εργαζόμενοι το έχουν κατακτήσει μετά από επίπονους εργασιακούς αγώνες.

Εμείς ως κυβέρνηση και το υποστηρίζουμε και το προστατεύουμε. Αυτό που έρχεται προς ψήφιση με το παρόν νομοσχέδιο είναι μια κατ’ εξαίρεση δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης, σύμφωνα με τα τιθέμενα χρονικά πλαίσια που θέτει η ευρωπαϊκή και η εσωτερική νομοθεσία, η οποία κατατείνει, για να το πω πιο απλά, στο να έχεις αυτή τη δυνατότητα 37,5 ημέρες τον χρόνο, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.

Αυτό, όπως έχει διατυπωθεί μέσα στον νόμο στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, απαιτεί ρητά τη συναίνεση του εργαζόμενου και οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο, που λέει ότι απαγορεύεται κάθε βλαπτική μεταβολή εξ αυτού του λόγου και η απόλυση θα είναι άκυρη αν προέλθει από αυτόν τον λόγο με το βάρος της απόδειξης στον εργοδότη.

Και υπάρχει και μια ζώσα ρεαλιστική ασφαλιστική δικλείδα, η οποία είναι ότι μέσα στα μνημόνια, προφανώς είχαν πληγεί βάναυσα και καίρια τα εργασιακά δικαιώματα, πλέον όμως υπάρχει μια μετατόπιση προς το καλύτερο της διαπραγματευτικής ισχύος του εργαζόμενου, δεδομένου ότι η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, δηλαδή 10 μονάδες από το 2019 μέχρι και σήμερα.

Αυτό δίνει άλλες δυνατότητες διαπραγμάτευσης των εργαζομένων. Και να πω ιδίως ότι στους κλάδους που παρατηρείται η μεγαλύτερη παραβατικότητα, όπως είναι ο κλάδος του τουρισμού και του επισιτισμού, εκεί ακριβώς παρατηρούνται και οι περισσότερες κενές θέσεις εργασίας. Άρα αυτό καθιστά τον εργαζόμενο πιο ισχυρό.

Συν το γεγονός και αυτό είναι ένα πραγματικό και μετρήσιμο γεγονός ότι έχουν τεθεί δύο σημαντικές ασφαλιστικές δικλείδες.

Η πρώτη είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία έχει δείξει μετρήσιμα αποτελέσματα. Πλέον έχουν καταγραφεί 1,8 εκατομμύρια ώρες το 2025, παραπάνω από το 2024 και καλύπτονται από την εφαρμογή τους 1.850.000 εργαζόμενοι δείχνει ότι λειτουργεί και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις ώρες εργασίας».

Ακολούθως απαντώντας στο ερώτημα αν η άρνηση εργαζομένου να δουλέψει 13 ώρες, οδηγήσει σε απόλυση σε δεύτερο χρόνο, ανέφερε: «Ο εργοδότης προφανώς θα πρέπει να μεταχειριστεί αφού σε απολύσει και εσύ πιστεύεις ως εργαζόμενος ότι έγινε επειδή αρνήθηκες τις 13 ώρες απασχόλησης θα προβεί σε καταγγελία στην Επιθεώρηση εργασίας.

Από εκεί και πέρα θα αναφέρεις για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έχεις απολυθεί και θα θεωρήσεις αυτήν την απόλυση άκυρη και καταχρηστική και το βάρος απόδειξης ότι δεν σε απέλυσε ο εργοδότης σου επειδή αρνήθηκες, το φέρνει ο εργοδότης στην προκειμένη περίπτωση αυτό. Έτσι γίνεται πρακτικά η διαδικασία.

Ξαναλέω όμως ότι πριν πάμε στο πρακτικό, δύο ουσιαστικά, είναι ότι πλέον εφόσον υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση σε θέσεις εργασίας, αυξάνεται η διαπραγματευτική ισχύ, μπορεί να πει πιο εύκολα όχι ο εργαζόμενος, γιατί ο εργοδότης θα το σκεφτεί, δεν θα υπάρχει εύκολη δυνατότητα αντικατάστασης του εργαζόμενου, ειδικά αν έχει εκπαιδευτεί.

Δηλαδή θα παίρνεις έναν εργαζόμενο. Τον εκπαιδεύεις. Έχει μάθει τη δουλειά. Μπορεί να είναι παραγωγικός και να σου φέρνει αποτελέσματα».

Έλεγχοι συνθηκών εργασίας και με drones

Η κ. Ευθυμίου συνέχισε λέγοντας πως: «Η δεύτερη ασφαλιστική δικλείδα είναι πλέον η εντατικοποίηση και η καλύτερη ποιότητα των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας. Ήδη οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί, πολλαπλασιαστεί. Το 2019 είναι 54.800 έλεγχοι, τώρα έχουμε φτάσει τους 80.000 ελέγχους.

Γίνεται μια προσπάθεια ενδυνάμωσης του στελεχιακού δυναμικού της Επιθεώρησης Εργασίας. Γίνεται μια ουσιαστική προσπάθεια. Αυτή έχει αποδώσει κάποια αποτελέσματα, Είναι όμως η Επιθεώρηση Εργασίας, Γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή και γίνεται μια διαρκή προσπάθεια περαιτέρω ενδυνάμωση της, που όπως είπα έχει ενδυναμωθεί παραπάνω, με 50 επιθεωρητές, δηλαδή έφυγαν 50, αντικατέστησε τους 50 και ήρθαν άλλοι 50, 100 δηλαδή στο σύνολο μέσα στα τελευταία χρόνια που άρχισε να λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και σημασία έχει ότι γίνονται και καλύτεροι ποιοτικοί έλεγχοι.

Δηλαδή ας πούμε, το νομοσχέδιο εισάγει και κάποιες διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό δίνεται ένα συγκροτημένο θεσμικό πλαίσιο υπέρ της υγείας και της ασφάλειας.

Έρχεται λοιπόν η Επιθεώρηση Εργασίας, βλέπει και πιλοτικά θα έχει στην υποδομή της 10 drones και αυτά τα drones που θα κάνουν ελέγχους στους κλάδους που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη παραβατικότητα. Κυρίως εκεί που είναι ανοιχτοί, υποθέτω σε ανοιχτούς χώρους, περισσότερο για να πάει τον κατασκευαστικό κλάδο που είναι ανοιχτοί χώροι και ως επί το πλείστον εκεί δυστυχώς συμβαίνουν πολλά εργατικά ατυχήματα, θα βοηθήσει».

Αναφερόμενη στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είπε: «Ξέρετε ότι εκπονείται από αρχές του έτους μέχρι το τέλος του έτους το Μονοετές Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ποσοστό κάλυψης μέχρι και 80%. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, είχε συνάντηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου κατέληξαν, θα παραδώσουν τις προτάσεις τους και διαφαίνονται κάποια κοινά σημεία συναίνεσης και αυτό είναι σημαντικό ως το τέλος του έτους. Θα καταρτιστεί αυτό το σχέδιο δράσης και από τις αρχές του ερχόμενου έτους θα αρχίσει να εφαρμόζεται, ακριβώς γιατί στόχος και της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των Συλλογικών συμβάσεων Εργασίας.

Η αύξηση των μισθών είναι η προμετωπίδα των προεκλογικών δεσμεύσεων. Είναι δυνατόν να μη θέλουμε αυτή την κατεύθυνση; Την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας; Είναι κάτι που πραγματικά το θέλουμε, όπως θέλουμε φυσικά να αυξηθεί, γιατί ξέρετε, οι μισθοί δεν είναι μόνο, είναι οι συλλογικές συμβάσεις.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι και η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Άρα είναι διμέτωπος ο αγώνας που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, τόσο στο εργασιακό με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όσο όμως και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων ώστε να αυξηθούν οι μισθοί, που σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας.

Ένα καθαρό φορολογικό πλαίσιο, μείωση της γραφειοκρατίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών ώστε να μπορέσουν τεχνολογία ανταγωνιστικότητα να αυξήσουν οι επιχειρήσεις την παραγωγικότητά τους».

Πηγή:ertnmews.gr