Πηγές ΥΠΕΝ: Δεν χρειάζονται πισωγυρίσματα στον GSI

«Η ελληνική πλευρά τηρεί σήμερα αυτά που συμφωνήθηκαν μόλις πριν λίγες ημέρες, εργάζεται για την επίλυση των πολύπλευρων τεχνικο-οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων, επισημαίνουν.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 16:16

Ελλάδα-Κύπρος, δια των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου αντίστοιχα, που συναντήθηκαν την Πέμπτη, παρουσία του Υφυπουργού Νίκου Τσάφου και του Κύπριου Πρέσβη Σταύρου Αυγουστίδη, συμφώνησαν να περιορίσουν της δηλώσεις, να προχωρήσουν μπροστά ενωμένες και να επικεντρωθούν στην ουσία της υλοποίησης αυτού του σύνθετου έργου, αφήνοντας πίσω διγλωσσία και αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα, σχολιάζουν πηγές του Υπουργείου Ενέργειας στη σκιά των νέων δηλώσεων του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού.

«Χαρακτηριστικά, την επόμενη ημέρα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας η μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης στον ΑΔΜΗΕ, που εκκρεμούσαν δύο χρόνια», συμπληρώνουν.

Υπενθυμίζεται, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιόργκενσεν για το θέμα αυτό.

«Η ελληνική πλευρά τηρεί σήμερα αυτά που συμφωνήθηκαν μόλις πριν λίγες ημέρες, εργάζεται για την επίλυση των πολύπλευρων τεχνικο-οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων ενός έργου που ήδη έχει πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση και δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται παραπάνω με πισωγυρίσματα», καταλήγουν.

 

