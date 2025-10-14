Tο στοίχημα του Danish Compromise για τα ντιλ Πειραιώς-Eurobank

Το 2027 αναμένεται να λάβουν απάντηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) οι Πειραιώς και Eurobank στα αιτήματα που ετοιμάζονται να καταθέσουν για την εφαρμογή του Danish Compromise μετά την εξαγορά των Εθνικής Ασφαλιστικής και Eurolife, αντίστοιχα.

Μολονότι και οι δύο τράπεζες δεν επηρεάζονται άμεσα από τις συναλλαγές εξαγοράς των ασφαλιστικών εταιρειών, η έγκριση από τον επόπτη της εφαρμογής του Danish Compromise θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Κι αυτό διότι ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου για μετοχικά ανοίγματα ορίζεται στο 250% και δημιουργεί έξτρα κεφαλαιακό όφελος για τις τράπεζες.

Δίνεται επί της ουσίας η δυνατότητα να ενοποιήσουν τις εξαγορασθείσες ασφαλιστικές με τη μέθοδο του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού και όχι αφαιρώντας τες πλήρως από τα ίδια κεφάλαιά τους. Τη χρήση του Danish Compromise έχουν κάνει αρκετοί τραπεζικοί όμιλοι σε επίπεδο ευρωζώνης (Ιταλία, κ.ά.), πατώντας στα ισχυρότερα μεγέθη ελέω των μεγαλύτερων αγορών που δραστηριοποιούνται.

Ενας χρόνος monitoring

Ένα από τα βασικά κριτήρια -υπάρχει ένα πλέγμα- που θέτει η εποπτική αρχή της Φρανκφούρτης αφορά το ύψος του ενεργητικού της εξαγοραζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας, το οποίο πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στα 6 δισ. ευρώ. Βέβαια, δίδεται χρονική ευελιξία καθώς, όπως εξηγούν στο Euro2day.gr τραπεζικές πηγές, από τη στιγμή που οι τράπεζες καταθέσουν (σ.σ. η καθεμία στον δικό της χρόνο) το σχετικό αίτημα για ένα έτος, ο επόπτης θα πραγματοποιήσει εντατικό monitoring και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, θα δοθεί η έγκριση. Μια από τις λύσεις, όσον αφορά το ύψος του ενεργητικού, είναι και η αύξησή του μέσω της προσθήκης νέων εργασιών του τομέα του asset management.

Νοέμβριο η Εθνική Ασφαλιστική

Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί και επίσημα η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Tράπεζα Πειραιώς. Το πρώτο βήμα αφορά στην έγκριση της συναλλαγής από την Τράπεζα της Ελλάδος και εν συνεχεία θα γίνει η τελική συναλλαγή μεταξύ CVC και Tράπεζας Πειραιώς, αφού ενδιαμέσως θα έχει κλείσει και η πώληση του 9,9% των μετοχών που κατέχει η Εθνική Τράπεζα στην Εθνική Ασφαλιστική.

Αμέσως μετά και μέχρι το τέλος του έτους, η Πειραιώς θα εκκινήσει τη διαδικασία για το Danish Compromise.

Η εξαγορά της Eurobank

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η συναλλαγή εξαγοράς του 80% της Eurolife από τη Eurobank. Ενδιαμέσως θα τρέξουν οι διαδικασίες του due diligence, οι εγκρίσεις κ.λπ.